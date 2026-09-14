Театър „София“ открива своя 60-и юбилеен сезон с премиерата на спектакъла „Уроци“. Представлението разказва за опитите ни да се скрием зад роли и думи и за онези моменти, в които повече не можем да го правим. В ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS актьорът Михаил Милчев разказа защо самотата и страхът да бъдем видени такива, каквито сме, са сред основните теми на постановката.

По думите му театърът е мястото, „в което човекът се оголва и се разпада“. „Нашият спектакъл започва като един урок по актьорско майсторство, който преминава в нещо друго – в опит да намериш истината за другия, а пък може би да намериш истината за себе си“, обясни актьорът. Неговият герой е преподавател по актьорско майсторство, който знае много за театъра, но не знае как да продължи да живее и как да намери основания за това.

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Сред темите в спектакъла е и провалът, който героят разглежда като последен пристан на достойнството. Милчев призна, че самият той е преминал през периоди, в които прекалено много се е интересувалот мнението на другите за него. „Има страшно много неща в нашия живот, които не зависят от нас. Моят герой казва: никога не се занимавам с чувствата си, просто ги оставям, не се занимавам с тях и никога не съм се чувствал по-щастлив“, сподели той.

Актьорът постави акцент и върху страха да бъдем видени без професионалните и социалните роли, зад които се крием. „Когато се покажеш гол, такъв, какъвто си, може да не можеш да продължиш. Затова е толкова рисковано и страшно“, каза той. По думите му един от най-големите проблеми е егото и убеждението, че всичко зависи от нас.

Премиерните представления на „Уроци“ са на 17, 18 и 19 септември и на 30 септември на обновената сцена на Театър „София“.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова