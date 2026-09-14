Българският дизайнер Едис Пала ще представи собствено ревю в рамките на Седмицата на модата в Милано. Шоуто е включено в официалния календар на Milan Fashion Week и Camera Nazionale della Moda Italiana и ще се състои на 23 септември.

Пала ще покаже пред международна публика колекцията си за сезон пролет/лято 2027. Събитието ще отбележи и 10 години от създаването на неговия моден бранд EDIS PALA.

"Елате ни вижте, имаме какво да покажем": Дебют на България на Седмицата на дизайна в Милано

Снимка: Едис Пала

Това ще бъде четвъртото поредно участие на дизайнера в Milan Fashion Week, но за първи път той ще има самостоятелно runway шоу в официалната програма.

Ревюто започва в 10:30 часа местно време, или 11:30 часа българско. Сред специалните гости на първия ред се очаква да бъдат международните музикални звезди GIMS и Мохамед Рамадан. Двамата изпълнители вече са работили с българския дизайнер, като са избирали негови модели за свои визии в музикални видеоклипове.

Шоуто се очаква да привлече и представители на международните модни медии. Сред поканените са редактори на издания като Vogue и ELLE, както и представители на модната, музикалната и развлекателната индустрия.

Присъствието на български популярни личности сред гостите ще бъде ограничено, като основният фокус на събитието е представянето на марката пред международната модна сцена.

Редактор: Цветина Петкова