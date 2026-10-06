Снимка: БТА
Унгарският премиер коментира атаката с дронове и изрази подкрепа към страната ни
Унгарският премиер Петер Мадяр изрази категоричната подкрепа на страната си към България във връзка с атаката с дронове на два кораба в Черно море. Позицията му беше публикувана в личния му профил във Facebook.
В изявлението си унгарският министър-председател обобщава ситуацията с нападението. „Призори дронове удариха два търговски кораба в българските териториални води на Черно море”, написа Мадяр.
Политическите реакции за нападението на кораби край българския бряг
Премиерът посочва още, че единият от плавателните съдове е потънал, а при нападението, чийто произход все още е неизвестен, има и пострадали.
„Унгария уверява България в своята пълна солидарност”, завършва публикацията си Мадяр.Редактор: Мария Барабашка
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