Русия атакува с дронове товарен кораб, насочващ се към украинското пристанище Черноморск. Ударен е и друг товарен съд, пътуващ към пристанището в Одеса през деня.

Според руското министерство на отбраната двата плаветелни съда били използвани за снабдяване на украинската армия.

Кораб потъна в Черно море край Румъния след атака с дрон, има загинал и изчезнали моряци (ВИДЕО)

Руските сили нанесли през нощта удари и по логистичен център, разпределителен център и логистичен терминал в украинския град Харков. Министерството на отбраната твърди, че тези обекти били използвани за съхранение и разпределение на товари за нуждите на украинските военни.

Редактор: Дарина Методиева