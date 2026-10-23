Изображението е генерирано с изкуствен интелект
-
Кадри показват ужаса по време на мощното земетресение в Тибет (ВИДЕО)
-
Спасителни екипи работят на терен след труса от 7 по Рихтер в Китай
-
НСО назначи проверки след клип, на който охранител бута журналистка
-
Кая Калас призова ЕС да засили защитата на корабоплаването в Черно море
-
Три жертви и ранени при руски удари по Киевска област (ВИДЕО)
-
Двама загинаха при тежка катастрофа между автобус и камион в Пазарджишко (ВИДЕО+СНИМКИ)
Екипажът съобщил за пожар на борда, след което властите предприели спасителна операция
Един моряк е загинал, трима са в неизвестност, а деветима души са спасени при инцидент в Черно мор с търговския кораб „Хорив“, плаващ под флага на Коморските острови. Плавателният съд потъна на около 13 морски мили от румънското пристанище Констанца, след като по предварителни данни е бил поразен от дрон.
Корабът, който според първоначалната информация плава под флага на Коморските острови, подал сигнал за бедствие. Екипажът съобщил за пожар на борда, след което румънските власти предприели спасителна операция. На борда е имало 13 души - десетима украинци и трима азербайджанци.
Дрон удари товарен кораб край румънския бряг, двама моряци са загинали (ВИДЕО)
В издирването на изчезналите моряци участват екипи на бреговата охрана и Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето. Действията се координират от Румънската военноморска администрация, която е изпратила спасителни плавателни съдове към мястото на инцидента.
A search and rescue mission is underway in the Black Sea after an incident with the Comoros flagged cargo ship "Khoryv", reportedly a Russian drone attack, about 13 nautical miles east of Constanta, Romania. One person is dead and three are missing, Romanian authorities said. The Romanian Naval Authority says it was reported around 10 a.m. local time. Video has surfaced online showing a life raft and response vessels near a capsized ship, purportedly from the attack this morning. The Interior Ministry says the ship suffered major damage and capsized. Another commercial vessel recovered 10 people, nine alive and one dead. The vessel had 13 crew on board. Data from MarineTraffic shows the ship left Turkey Oct. 21 headed for Romania’s Sulina port. Authorities said a helicopter could not be deployed because of weather and low visibility. Multiple Romanian media outlets reported it was struck by a drone, AP reports. The incident follows drone attacks on at least seven cargo vessels off the Black Sea coasts of Romania and Bulgaria in October this month alone and Romanian pilots shot down two drones over Romanian territorial waters on Saturday. Source: https://t.co/c1du9JMEYw— OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2026
За операцията е поискан и хеликоптер Black Hawk. Силните валежи и неблагоприятните метеорологични условия край Констанца обаче са възпрепятствали достигането му до бедстващия кораб.
SON DAKİKA | Köstence açıklarında İHA saldırısına uğradığını bildirerek acil çağrı yapan KHORYV gemisi battı. 13 kişilik mürettebattan 9'u sağ kurtarıldı, 1 denizci hayatını kaybetti. Kayıp 3 denizci için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. #KHORYV #BlackSea https://t.co/rUtTMJHbiA— The Maritime Voice (@MaritimeVoice) October 23, 2026
Инцидентът е станал извън териториалните води на Румъния, но в непосредствена близост до тяхната граница. Случаят засилва опасенията за безопасността на търговското корабоплаване в западната част на Черно море, където през последните седмици са регистрирани поредица от нападения срещу цивилни плавателни съдове.
„Хорив“ е отплавал от турското пристанище Ерегли и е поел курс към румънското пристанище Сулина, където е трябвало да пристигне на 23 октомври около 23 часа. Последната му позиция, регистрирана чрез автоматичната идентификационна система AIS, е била в акваторията на Черно море.
Според данни на специализираната платформа за проследяване на корабоплаването VesselFinder плавателният съд „Хорив“ е построен през 1983 г. и е предназначен за превоз на руда и петрол. Корабът е на 43 години и плава под флага на Коморските острови.
Пожар на борда на търговски кораб в Румъния, 8 моряци са в неизвестност
Новият инцидент идва непосредствено след заседание на Върховния съвет за национална отбрана на Румъния, свикано заради влошаващата се обстановка в Черно море. Сред обсъжданите въпроси бяха готовността на страната да реагира при нови заплахи, защитата на морските граници и сигурността на критичната инфраструктура.
Около десет дни по-рано подобно нападение беше регистрирано и в района на Сулина. Тогава друг търговски кораб, също плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дрон.
Румъния след атаката срещу кораб в Черно море: Заплахата за сигурността в региона нараства
Румънският президент Никушор Дан определи инцидента с търговски кораб край Констанца като поредно сериозно предизвикателство пред сигурността в Черно море. Според него случилото се е част от ескалацията, предизвикана от Русия на фона на продължаващата война в Украйна.
Държавният глава съобщи, че предстои разполагането на допълнително оборудване за защита и наблюдение в региона, без да уточнява какви системи ще бъдат използвани.
În dimineața aceasta nava Khoryv, sub pavilion comorian, a fost lovită de o dronă și s-a scufundat în apropierea apelor terioriale ale României. Din păcate, un marinar a decedat și alți trei sunt în continuare căutați. Îi felicit pe salvatorii din Ministerul Afacerilor Interne, fără a căror intervenție numărul victimelor ar fi fost mult mai mare. Acest atac este un nou exemplu al consecințelor tragice ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Este timpul ca Rusia să ia în serios inițiativele de pace ale Statelor Unite și Europei, să accepte propunerile de armistițiu și să pună capăt războiului.— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 23, 2026
Дан припомни, че само ден по-рано Върховният съвет за национална отбрана на Румъния е обсъдил нарастващите рискове в Черно море. Темата е била разгледана и на заседание на Северноатлантическия съвет на НАТО на 20 октомври, свикано по искане на България и Румъния.
Остра реакция последва и от румънския външен министър Дан Некулаеску. Той определи нападението срещу търговския кораб, станало на около 13 морски мили от Констанца, като грубо нарушение на международното право и свободата на корабоплаването.
„Незаконната агресивна война на Русия срещу Украйна ескалира и пряко засяга търговското корабоплаване в Черно море. Това е непосредствена заплаха както за регионалната, така и за глобалната сигурност“, написа министърът в социалната мрежа X.
Today’s lethal attack on a commercial vessel just 13 NM off Constanța - killing one sailor and injuring others - is a blatant violation of international law and freedom of navigation. Condolences to the victim’s family as Romanian Coast Guard rescue operations continue. Russia’s illegal war of aggression against Ukraine is escalating and this directly affects merchant marine navigation in the Black Sea. This is a direct threat to both regional and global security. We are coordinating closely with #NATO Allies, including Bulgaria and Türkiye, to fast-track the additional surveillance capabilities agreed at the Oct 20 NAC.— Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) October 23, 2026
Той изрази съболезнования на близките на загиналия моряк и подчерта, че спасителните операции на румънската брегова охрана продължават.
По думите му Букурещ работи в тясна координация със съюзниците от НАТО, включително България и Турция, за ускорено въвеждане на допълнителни средства за наблюдение и укрепване на сигурността в Черно море.
ВСИЧКО ЗА АТАКУВАНИТЕ ОТ ДРОНОВЕ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цветина Петкова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни