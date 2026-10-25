Снимка: БТА
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За втори пореден уикенд хиляди излязоха на протести срещу високите разходи за живот, войната и правителството на Джорджа Мелони
Водни оръдия, сълзотворен газ и горящи барикади по улиците и на Италия. За втори пореден уикенд хиляди излязоха на протести срещу високите разходи за живот, войната и правителството на Джорджа Мелони.
Снимка: БТА
В Рим полицията използва водни оръдия, след като срещу служителите на реда полетяха бутилки.
Сблъсъци избухнаха и в Торино и Болоня, където бяха подпалени контейнери и издигнати барикади.
Снимка: БТА
Властите обаче успяха да предотвратят повторение на мащабните разрушения и грабежи от миналия уикенд.
В цялата страна са арестувани девет души, а поне 370 са отведени за полицейски проверки. Сред тях има 110 непълнолетни.
Видео: Ройтерс
ВСИЧКО ЗА ПРОТЕСТИТЕ В ЕВРОПА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
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