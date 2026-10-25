Водни оръдия, сълзотворен газ и горящи барикади по улиците и на Италия. За втори пореден уикенд хиляди излязоха на протести срещу високите разходи за живот, войната и правителството на Джорджа Мелони.

Снимка: БТА

В Рим полицията използва водни оръдия, след като срещу служителите на реда полетяха бутилки.

Сблъсъци избухнаха и в Торино и Болоня, където бяха подпалени контейнери и издигнати барикади.

Снимка: БТА

Властите обаче успяха да предотвратят повторение на мащабните разрушения и грабежи от миналия уикенд.

В цялата страна са арестувани девет души, а поне 370 са отведени за полицейски проверки. Сред тях има 110 непълнолетни.

Видео: Ройтерс

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Редактор: Ина Григорова