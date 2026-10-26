Липсващи предпазни крила на машините за гласуване и необходимост от по-добра подготовка на членовете на секционните избирателни комисии. Това са част от пропуските в изборния процес, които откроиха в студиото на „Твоят ден“ Цветелина Пенева, член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, и бившият заместник-председател и говорител на комисията Русица Матева. Въпреки сигналите двете определиха изборния ден като сравнително спокоен, като подчертаха, че установените нередности трябва да бъдат проверени и отстранени преди балотажа.

Пенева съобщи за случаи на машини, поставени зад параваните за гласуване с хартиени бюлетини, както и за липсващи странични крила, които трябва да осигуряват тайната на вота. По думите ѝ подобни проблеми са установени от наблюдатели в различни населени места, сред които Пловдив. „Това е странно, защото до последния ден Централната избирателна комисия уверяваше всички, че машините са проверени и че са подготвени за гласуването“, коментира тя. Пенева постави и въпроса за изпълнението на договора за профилактика, диагностика и ремонт на устройствата.

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Русица Матева посочи и данни за несъответствие между броя на гласовете, отчетени от машината, и наличните разписки. Според нея една от възможните хипотези е гласът да не бъде записан в устройството при проблем с отпечатването на разписката. Друг вариант е избирателят да издърпа разписката, преди тя да бъде отпечатана докрай. „Но това е въпрос на анализ, който следва да бъде извършен“, подчерта Матева. Тя уточни, че проверката не трябва да се ограничава само до секцията, за която има информация, а да обхване и други места, където може да бъде установено подобно разминаване.

Въпреки частните случаи на изборни несъответствия експерите отчетоха оптимално свърршената административна работа като позитив. Според Матева отова се дължи на промените в Изборния кодекс, които са улеснили отчитането на резултатите, както и на работата на „Информационно обслужване“. Тя посочи, че близо 96% от протоколите са били отчетени към 7 часа сутринта. Според Пенева обаче остават сериозни въпроси около обучението на членовете на секционните комисии. „Отговорността трябва да бъде споделена“, заяви членът на Обществения съвет към ЦИК, като подчерта, че политическите формации трябва да предлагат подготвени представители, но организацията на изборния процес е отговорност и на ЦИК и районните избирателни комисии. Тя предложи на законодателно ниво да се създаде система за обучение и сертифициране на хора, които да могат да бъдат включвани в секционните комисии.

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Редактор: Ралица Атанасова