Представители на секционните избирателни комисии от трите избирателни района в София приключиха рекордно бързо предаването на протоколите. В зала „Арена 8888 София”, първият бус с членове на подвижна комисия пристигна около половин час след края на изборния ден. А финалът на предаването на изборните книжа беше в около 04:00 сутринта.

Случаите на машини, дали дефект, са единични. Подобна беше картината в цялата страна, единствено в Кърджали процесът се забави с часове .



Избирател е гласувал три пъти в секция в София заради проблем с машината, съобщи председателят на 24 районна комисия. По думите му, при първите два опита машината е отпечатала повредени бюлетини, така гласоподавателят е получил разрешение да гласува трети път, въпреки че гласовете вече са били отчетени. Председателят на комисията определи случая като грубо нарушение на изборните правила, като уточни, че ще бъде подаден сигнал до прокуратурата.

ЦИК и „Информационно обслужване” очакват районните избирателни комисии

„С колегите от 23 РИК успяхме бързо да ги обработим. В момента се изготвя финалният протокол с „Информационно обслужване”. Подготвяме протокола, който следва да предадем на Централната избирателна комисия, да отчетем абсолютно всички резултати, които сме приели на територията на 23-ти многомандатен избирателен район, и следва публикуване на всички протоколи в страницата на РИК 23, респективно на ЦИК”, каза председателят на 23-та Районна избирателна комисия Даниел Тунчев.

„В началото беше малко трудно, докато се оправи тежката документация. В сравнение с предните избори в момента идват два пъти повече документи. Секционните комисии например са свикнали да носят един финален отчет от машина досега. В момента искат три. Разяснителната кампания беше много слаба и методическите указания се променяха в последния момент”, каза председателят на 25 РИК Георги Ралев.

„В определена секция машината спира да работи. Тя по-точно не спира, а принтерът в машината нагъва една бележка. Техникът отстранява бележката, след което казва да се гласува, и председателят на своя глава решава, че човекът трябва да гласува отново. И така два пъти. И на третия път му е приел гласа. На практика това отчита в паметта на машината гласуването и на практика са отчетени три гласа. Отидохме четири човека от РИК, които констатирахме всичко и сигнализирахме на прокуратурата”, каза председателят на 24 РИК Йордан Топалов.