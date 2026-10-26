Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (26.10.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (26.10.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (26.10.2026 - обедна) Прогноза за времето (26.10.2026 - обедна) 26 октомври 2026 12:53 Слани и значителни валежи в части от страната, обявен е жълт код във вторник Прогноза за времето (26.10.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (25.10.2026 - обедна) Прогноза за времето (24.10.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (24.10.2026 - обедна) Златна есен за президентския вот Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Габриела Павлова Добави ни в предпочитани източници в Google Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Опасен вредител по дърветата в ЕС, БАБХ предприема превантивни мерки Съдът блокира приетите от правителството по-ниски продуктови такси 45% от работещите в ЕС съобщават, че са изложени на психосоциални рискове на работното място Разследват смъртта на дете, починало в „Пирогов” Измамници се представят за финансова асоциация във Facebook и предлагат инвестиционни сделки Дете взе колата на баща си и се заби в ограда в Разградско Маскиран мъж нападна полицай пред районно управление в Пловдив Нападение над полицейски екип в Кочериново Временно спират движението по аварийния път в Пампорово Премиерът обяви, че проектобюджетът за 2027 година ще бъде представен идната седмица Кирил Борисов: Убийството на Слави Бинев не е поръчково Димитровден поставя началото на зимата с древни поверия и богата трапеза Прогноза за времето (26.10.2026 - сутрешна) Избраха първите четирима членове на новия ВСС от професионалната квота Мечка е забелязана край Симеоновския лифт на Витоша Американски военен самолет отново патрулира над Черно море Почина бившият треньор на вратарите в националния отбор Дарко Божович Почина Александър Джеров – един от създателите на Конституцията След изборите: Понеделник ще е неучебен, но присъствен ден за учениците „Сребърната Конституция“ - едно от съкровищата на българската държавност Отстраниха председател на секция в Бургаско, явил се пиян в изборния ден „Аз ръце не целувам“: Приживе Слави Бинев говореше за властта, принципите и цената на истината Разследват нарушени ли са правилата за управление на самолет при авиокатастрофата край Бохот Повдигнаха обвинения само на един от задържаните за убийството на Слави Бинев Как да избираме продуктите, с които приготвяме храната си Прогноза за времето (25.10.2026 - обедна) Сатирични страници с десетки хиляди последователи в социалните мрежи бяха спрени за втори пореден ден Машина не сработи в хасковско село, секцията премина на гласуване с хартиени бюлетини Защо кандидатите на изборите стават все повече, а избирателите – все по-малко Прогноза за времето (24.10.2026 - сутрешна) Прокурорите избират четирима свои представители във ВСС на балотаж До 20 градуса в деня на президентския вот „Ничия земя“: Виктор Калев в ролята на себе си (ВИДЕО) „Темата на NOVA”: Космически досиета (ВИДЕО) Атанас Запрянов: Целта на Русия е да изолира Украйна по море Делото за побоя над Християн Пендиков в РСМ започва отначало Николай Василев: Инфлацията не е толкова голям проблем, а надценките на храните не са незаконни Пламен Димитров: Сега се кове бюджетът и хората искат да видят увеличението на заплатите си в него Борислав Цеков: Законът за НСО изисква абсолютна необходимост при употреба на сила Малък самолет е паднал край Плевен, пилотът е загинал Иво Христов и Анита Орбан обсъдиха двустранното сътрудничество и предизвикателствата пред сигурността Възстановено е движението на влаковете през Централна гара София Връщаме часовниците с час назад "Горе главата!" - новата постановка с участието на Здрава Каменова, София Бобчева и Боян Арсов След смъртта на Ивана от Благоеврград: Говори почерненият бащата Стойне Стойнов В село Средогрив хлябът идва веднъж седмично, а автобуси и магазини няма Прогноза за времето (24.10.2026 - обедна) ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА