Силен до бурен вятър ще обхване голяма част от България в петък, 13 ноември. Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждения от жълт и оранжев код за опасно време. Въпреки силния вятър денят ще бъде необичайно топъл за сезона, като на места температурите ще достигнат 27-28 градуса.

Оранжев код за силен вятър е обявен за областите Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Търговище, Шумен, Разград, Хасково, Кърджали, Стара Загора и Пловдив, като предупрежденията обхващат различни части от тези области.

Жълт код е в сила за голяма част от останалата територия на страната. В някои общини, основно в Югозападна и Южна България, не са обявени предупреждения за опасни явления.

През нощта облачността ще бъде значителна, а в централните райони на страната се очакват превалявания от дъжд. На места в Горнотракийската низина и по западното поречие на Дунав ще се образуват мъгли, придружени от слаби ръмежи. Южният и югозападният вятър постепенно ще се усилват, като най-силни пориви се очакват в Източна България и по северните склонове на планините. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, а в София - около 12.

В петък облачността ще бъде променлива. Ще духа умерен, а в източните райони и в близост до северните планински склонове - силен до бурен югозападен вятър. Максималните температури ще достигнат между 20 и 25 градуса, а в районите, изложени на южния вятър - до 27-28 градуса. В столицата термометрите ще показват около 21 градуса.

Към края на деня от северозапад облачността ще започне да се увеличава и ще завали дъжд.

В планините също ще бъде ветровито. Очаква се силен западен и югозападен вятър, който по високите части и северните склонове ще достига бурна сила. На отделни места ще превали слаб дъжд. Температурите ще бъдат около 14 градуса на 1200 метра надморска височина и около 9 градуса на 2000 метра.

По Черноморието ще духа силен до бурен югозападен вятър. Сутринта по южното крайбрежие на места ще има ниска облачност и намалена видимост. Дневните температури ще достигнат 21-23 градуса, а морската вода ще бъде между 16 и 18 градуса. Вълнението на морето ще е 3-4 бала.

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