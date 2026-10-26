Комисията за финансов надзор предупреждава за опити за финансова измама чрез фалшиви профили във Facebook. Неизвестни лица се представят за Българската асоциация на управляващите дружества и се свързват с потребители с предложения за инвестиции и управление на парите им.

За да изглеждат достоверни, измамниците използват името, логото и други отличителни елементи на организацията. Чрез създадените профили те изпращат съобщения и покани за сключване на сделки с финансови инструменти, както и предложения за управление на активи.

Измамници искат пари с фалшиви имейли от името на Комисията за финансов надзор

От КФН предупреждават, че подобни съобщения могат да подведат потребителите и да доведат до финансови загуби. Българската асоциация на управляващите дружества е създадена през 2004 г. и обединява компании, които професионално управляват инвестиционни фондове. В нея членуват 28 дружества, представляващи 146 фонда с активи на обща стойност близо 2,2 млрд. евро.

Финансовият регулатор призовава гражданите да бъдат особено внимателни, когато получават непоискани инвестиционни предложения в социалните мрежи. Преди да предприемат каквито и да било действия, те трябва да проверят дали профилът е истински и дали лицето, което се свързва с тях, действително представлява съответната организация.

От КФН съветват потребителите да не изпращат лична информация, пароли, данни за банкови или инвестиционни сметки и да не превеждат пари, преди да са потвърдили самоличността на отсрещната страна.

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Проверка може да бъде направена чрез публичните регистри на Комисията за финансов надзор на адрес. Там са публикувани данни за лицензираните дружества, включително официалните им сайтове и канали за комуникация. При съмнение за измама гражданите трябва да поискат допълнителна информация, която може да бъде проверена от независими източници. Ако подозренията се запазят, препоръката е незабавно да прекратят комуникацията и да подадат сигнал до МВР и Комисията за финансов надзор.

Редактор: Цветина Петкова