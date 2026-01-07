Измамници изпращат имейли до граждани и фирми от името на Комисията за финансов надзор. Сигнал за това е постъпил в деловодството на Комисията.

Конкретното съобщение информира за повишен риск при международен валутен превод от 37 442,70 лв. и нуждата от внасяне на допълнителни 1 466,87 лв., за да бъде завършена процедурата по получаването на средствата.

Измамните имейли от името на КФН съдържат приложен файл във формат .doc, с визуализация на електронна кореспонденция, изпратена от електронна поща financialsupervisioncommission@fscbg.org и файл във формат .jpeg, съдържащ текст със заглавие „Прилагане на процедура за повишен риск към входящ международен превод“.

Внимание: Нова фишинг атака от името на „Български пощи“ през SMS

Комисията за финансов надзор алармира всички получатели на подобни мейли, че вероятната цел е измама и неправомерно придобиване на средства.

КФН няма правомощия по отношение на платежни услуги, включително входящи международни преводи в България. Таксите, които събира Комисията, са свързани само с общия финансов надзор на поднадзорните на Комисията лица и за извършване на услуги.

Електронните адреси на КФН са публично достъпни и оповестени на страницата.

В тази връзка Комисията вече сезира всички институции, ангажирани в борбата с измамите.

Имейлите с фишинг съдържание съдържат една или повече от посочените по-долу характеристики:

- В имейла е описано, че трябва да се предоставят данни като пароли, ЕГН, ПИН код, CVC/CCV код или друга чувствителна информация;

- Имейлът на изпращача и имейлът, посочен в подписа на изпращача, са различни или изцяло липсва подпис с контакти;

С предложение за възстановяване на данъци: Хакери изпращат фалшиви мейли от името на НАП

- Прикаченият файл е със странно заглавие;

- Темата на имейла предизвиква усещане за спешност и натиск за незабавни действия;

- В текста на имейла често се срещат правописни, пунктуационни и граматични грешки. Освен това има смесване на езици (например английски) и неправилно използвани символи, като „»Plus d information“ или „>/Body“.

Какво трябва да направите, ако получите такъв имейл/обаждане?

В случай че сте получили такова електронно съобщение, незабавно го изтрийте, без да отваряте прикачения файл или да отваряте линковете в него. Ако сте жертва на подобна измама, сезирайте веднага отговорните органи, включително и КФН.

Редактор: Цветина Петкова