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Трусът с бил усетен в 07:15 ч. в района на остров Закинтос
Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер беше регистрирано в Гърция, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.
Земният трус с бил усетен в 07:15 ч. в района на остров Закинтос в Йонийско море. Епицентърът му е бил на дълбочина 20 километра югоизточно от острова.
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Няма данни за пострадали и щети.Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: Елена Дражева, БТА
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