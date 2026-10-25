Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер беше регистрирано в Гърция, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Земният трус с бил усетен в 07:15 ч. в района на остров Закинтос в Йонийско море. Епицентърът му е бил на дълбочина 20 километра югоизточно от острова.

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Няма данни за пострадали и щети.

Редактор: Цвета Лазаркова