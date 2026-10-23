Снимка: iStock
Най-силният трус бил с магнитуд 5 по Рихтер в Тиренско море
Италианският остров Сицилия беше разтърсен днес от поредица земетресения, които предизвикаха тревога сред местното население.
Най-силният трус бил с магнитуд 5 по Рихтер. Епицентърът му е локализиран в южната част на Тиренско море, северозападно от Еолийските острови. Сеизмичната активност е отчетена около обяд местно време.
Десетки жертви и ранени след земетресение в китайския автономен район Тибет
Към момента властите не съобщават за пострадали хора или сериозни материални щети.
В административния център Палермо властите взеха решение като предпазна мярка да бъдат затворени училищата и университетите, докато се извършват огледи на сградите.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни