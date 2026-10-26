Франция се готви за още проблеми този уикенд, свързани със студентските протести и по-мащабните антиправителствени демонстрации. Това заяви вътрешният министър Лоран Нуниез.

Запитан дали събота може да бъде нов ден с висок риск от сблъсъци и насилие между демонстранти и полиция, Нуниез отговори: „Съвсем ясно - да”.

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Френският вътрешен министър добави, че въведеният полицейски час в опит да се предотвратят грабежите и вандализмът, избухнали по време на демонстрациите, вероятно също ще остане в сила.

Междувременно френският президент Еманюел Макрон заяви, че републиката и общественият ред се запазват без въвеждане на извънредно положение. Той обаче подчерта, че подобна мярка не е „забранена тема или табу“, ако ситуацията се влоши.

„Това, което преживяваме днес, не може да се сравнява със случилото се през лятото на 2023 г.“, отбеляза Макрон, припомняйки градските безредици след смъртта на младия Наел Мерзук.

По думите му в момента става въпрос за „социална и политическа мобилизация, която има корени, от една страна, в ученическите протести, а от друга - в поскъпването на живота".

Редактор: Мария Барабашка