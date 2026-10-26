Животът ни е поредица от събития и някои от тях могат да ни сломят - загуба на близък, предателство, неуспех. Всеки може да изпадне в тежка ситуация, затова винаги търсете помощ от ваш близък, приятел, семейство или човек, на когото да се облегнете. С тези думи министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев се обърна към близо 100 ученици от 10. и 11. клас в София. Срещата се проведе в рамките на кампанията на МОН „Просто кажи „Не“, като в нея участва и актрисата Весела Бабинова - едно от лицата на инициативата.

Понеделник е неучебен, но присъствен за училищата в страната, които имаха възможност да реализират различни инициативи, с които да ангажират вниманието на учениците. В 30. СУ „Братя Миладинови“ се организира събитие, посветено на превенцията на употребата на наркотици, умението да поставяме лични граници и да помагаме на близките си, когато са в трудна ситуация.

„Срещи като тази са изключително важни, защото те ни помагат да се изградим като общност и да сме по-сплотени“, каза министър Вълчев. По думите му съвременните поколения често са насърчавани да търсят забавления, но успешната реализация изисква сила, отговорност и характер. „Не се доверявайте единствено на телефоните си, които могат да ви отправят лъжливи послания. Търсете истинското общуване, човешката и приятелската подкрепа, а не само дигиталната“, отбеляза той.

В рамките на събитието учениците изгледаха част от създадените филми по ученически истории по кампанията и разговаряха за вредите от наркотиците. Директорът на училището д-р Атанаска Рейха насърчи учениците да имат смелостта да казват „не“ и подчерта, че понякога отказът изисква повече смелост, отколкото просто да се съгласиш.

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Весела Бабинова, която е възпитаник на училището, разказа лична история за свой близък приятел, който след опит на наркотично вещество е отключил тежко психично заболяване, както и за болката да загубиш близък приятел. Тя предупреди тийнейджърите, че понякога всичко започва с невинен разговор или комплимент, зад който обаче може да се крие съвсем друга цел.

„Може дори да ви провокират с думите, че не сте толкова готини, след като отказвате. Точно тогава е важно да не се поддавате и да отговорите ясно и категорично. По-добре да не те харесват според нечии критерии, отколкото да те въвлекат по техния път“, каза актрисата. Според нея най-силната защита са приятелите и мечтите. „Споделяйте и намерете нещо, което ви кара да мечтаете. Изберете си цели и знайте, че никой и нищо не може да ви отклони от пътя ви. И след време ще се убедите, че това, което сте постигнали, е истински важното, а не оценката на хора, които за кратко са преминали през живота ви“, подчерта Весела Бабинова.

Учениците също се включиха в разговорите, като някои от тях споделиха колко е важно да общуват помежду си и да се интересуват как се чувстват приятелите им, защото всеки може да преживява труден период, без останалите дори да подозират за това.

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Зад кампанията на МОН „Просто кажи „НЕ“ на наркотиците застанаха едни от най-популярните лица в България - творци, артисти и музиканти, сред които Весела Бабинова, Захари Бахаров, Луиза Григорова, Михаела Филева, Свилен Ноев, Владимир Ампов - Графа, Виктория Терзийска, Тодор Димитров - Торино, Владимир Зомбори и Нина Николина.

Историите на ученици, пресъздадени от Захари Бахаров, Луиза Григорова и Весела Бабинова, показват на децата и младежите какви могат да бъдат последиците за здравето и живота им от неправилните избори и необмислените решения. Чрез участието си артистите мотивират и вдъхновяват младите хора да вярват повече в себе си и да не се поддават на вредни навици.

Редактор: Ивета Костадинова