Денят след изборите - понеделник, ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Това е разписано в заповед на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Необходимо е технологично време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебните занятия. Същевременно обаче ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да не се налага да променят работните си ангажименти.

Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано от учителите, така че това да не се отрази на цялостния обучителен процес.

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Редактор: Габриела Павлова