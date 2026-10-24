Снимка: iStock, илюстративна
Машината се е разбила в двора на частен имот в плевенското село Бохот
Учебен самолет е катастрофирал в късния следобед край летището в село Бохот, Плевенско, научи NOVA. По предварителна информация в резултат на инцидента е загинал пилотът на машината.
Самолетът е марка „Чесна“ и е бил пилотиран от 22-годишен мъж. Машината се е разбила в двора на частен имот в плевенското село Бохот.
Сигналът за тежкия инцидент е подаден около 15:30 часа в ОДМВР - Велико Търново. На мястото на трагедията незабавно са изпратени екипи на спешна помощ и органите на реда. Към момента района е отцепен от полицията, като продължават огледите и изясняването на детайлите около инцидента.
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По първоначална информация от МВР, няма пострадали местни жители или собственици на къщата, тъй като по време на падането на летателния апарат в имота не е имало хора.
Край плевенското село Бохот функционира специализиран учебен център за подготовка на авиатори и летище, което традиционно се използва както за нуждите на местната учебна дейност, така и от селскостопанската авиация.
За случая вече е уведомена Окръжна прокуратура - Плевен. На място се извършват огледи и се изясняват причините за инцидента.
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