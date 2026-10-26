Фокусът в тази кампания беше върху неща, които не са от първа необходимост за обществото и това до голяма степен разми интереса. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS политологът Георги Проданов. Според него и двамата основни кандидати от самото начало преповтарят темата за възможните употреби на правомощията на президента и това беше много сериозна част от тази кампания – „ако стана президент, то аз ще правя нещата по-добре, отколкото до момента“.

„Това бяха общите грешки, плюс общото бягане от действително провеждане на дебат и на кампания. Имаше страх от кампанията - дали ще успеят да реализират целите си двамата, а не толкова заявка за победа. Това беше усетено от избирателите. Резултатът е показателен – при единия огромен срив, а при другия мижав интерес спрямо партийната база, от която тръгнаха“, коментира политологът.

След резултатите от вота: Равносметка, покани за дебат и коментари за бъдеща подкрепа (ОБЗОР)

Според политическия анализатор Георги Харизанов въпросът е доколко проблемът е в самите кандидати и доколко в техните щабове – хората, които трябва да направят тези кампании, които дават идеите, които пишат опорните точки. „Нямаше конкретика, имаше бягане от теми. Ситуацията беше подценена от кандидатите. Те решиха, че каквото и да кажат, каквото и да стане, си имат сигурни гласове. Оказа се, че това не е вярно“, заяви Харизанов.

Социологът Кольо Колев коментира, че проблемът е в липсата на дебат. Според него не стана ясно за какво спореха двамата кандидати. „Публиката остана встрани от всичко. Води се някакъв неразбираем спор, неясно точно за какво. Липсваше смисълът на политическия дебат – какво предлагам, какво смятам да правя, каква визия имам за страната. Всичко това отсъстваше и беше заменено с някакво дребнотемие“, заяви социологът. Той допълни, че е очаквал ниска избирателна активност, но не чак толкова.

Според Георги Проданов дебат между основните кандидати изглеждал апетитно и интересно преди първия тур, но сега би бил „сериозна опасност за Йотова“. „Елементарното, което може да се случи, е тя да бъде бомбардирана с въпроси, чиито отговори много дълго време успяваше да избегне в рамките на кампанията. Йотова действително е в слабата позиция. Пряко свързана е с изпълнителната власт, със сегашния министър-председател и дори риторични въпроси от страна на Гюров биха довели до представа, че е загубила в рамките на този дебат“, смята политологът.

Световните медии за президентския вот у нас: Ниска активност и сблъсък на две политически визии

По думите на Харизанов фаворитите избягват дебати, защото могат да загубят там и е много трудно да извлекат позитив. „В този смисъл е хубаво да видим дебат, да видим Гюров дали действително е десният избор, проевропейския избор. Той има какво да говори и да свърши, ако иска гласа на десните избиратели на балотаж. Дебатите са важни и имат значение. Те са обръщали хода на президентските избори както в България, така и в САЩ“, припомни политическият анализатор.

Колев коментира, че ако кандидатите не се явят на дебат, това също ще нанесе сериозен удар. „Дотук нещата бяха малко или много мажоритарни, игра на фенове. Сега вече има политически залог и той до голяма степен се формира на базата на това, че ние, анализаторите, започваме да артикулираме това не е ли вот на недоверие към Радев, не е ли първият удар върху това управление и заявка за неговия срив, а това превръща следващия тур на тези избори в политическа битка за властта“, заяви социологът. Според него ще има прилив и от страна симпатизантите на „Прогресивна България“, и от страна на ПП-ДБ.

Целия разговор вижте във видеото.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цвета Лазаркова