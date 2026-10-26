Предстоящият втори тур на президентските избори поставя двамата основни претенденти в напълно нова надпревара при равни стартови позиции, а резултатът от него ще има пряко отражение върху стабилността на правителството. „Изравнени са шансовете, това са нови избори. Зависи от психологическата обстановка, която в момента е по-скоро в полза на Гюров”, коментира социологът от агенция „Мяра“ Първан Симеонов в ефира на предаването „Здравей, България” по NOVA.

По думите на Симеонов изходът от вота зависи в най-голяма степен от това дали управляващите ще съумеят да привлекат резерва си от гласове, след като на първия тур активността сред техните привърженици е останала ниска.

При 95.29% преброени протоколи: ЦИК - с първи официални резултати от президентския вот

„Ако сега загубят балотажа, това ще бъде вече оценка за Румен Радев. Очевидно трябва много по-активно да се намеси, защото при една загуба в тези избори мнозина са тези, които ще кажат: „А сега и правителството да си ходи””, посочи Симеонов.

Анализ на слабото представяне на управляващата формация при рекордно ниската избирателна активност представи и доцент Димитър Ганев от изследователски център „Тренд“. Той акцентира върху отсъствието на изградена партийна структура по места.

„Нямат тази организационна инфраструктура, която имат тези партии, които добре познаваме. Съответно при избори, когато има много ниска активност, тази организационна машина, която я няма все още, не може да се справи със задачата да изкара хората”, обясни Димитър Ганев.

Той отбеляза, че Андрей Гюров е успял да мобилизира в максимална степен демократичната общност, както и да привлече периферия, включително симпатизанти на ГЕРБ.

Целия разговор гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка