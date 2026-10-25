Снимка: БГНЕС
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Разликата между двете кандидат-президентски двойки е малка
Излязоха първите данни от паралелното преброяване от първия тур на президентските избори. Проучванията са поръчани и финансирани от NOVA.
♦ Данните на „Тренд”
Резултатите при 100% изпълнение на извадката показват, че претендентите за „Дондуков” 2 Илияна Йотова и Кирил Вълчев отиват на балотаж срещу опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев следващата неделя. Действащият държавен глава и кандидатът за негов заместник събират 36.5% от гласовете на отишлите до урните, а Гюров и Кандев – 31.0%.
Третото място заема кандидатпрезидентската двойка Костадин Костадинов – Петър Волгин с 12.3% подкрепа. Четвъртата позиция е за Радостин Василев и Красимир Манов (4.0%), а петата – Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.7%). Следват Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2.2% от гласовете.
Всички останали претенденти събират 5.8 на сто от вота на избирателите.
„Не подкрепям никого” в бюлетината са отбелязали 4.5% от отишлите до урните.
Избирателната активност е 22.1%.
♦ Данните на „Мяра”
Данните при 100% изпълнение на извадката показват, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят в битката за „Дондуков” 2 след първия тур на вота с 35.0% от гласовете на отишлите до урните.
Втори са Андрей Гюров и Георги Кандев с 31.9% подкрепа. Третата позиция е за Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.4%. Следват Радостин Василев и Красимир Манов (4.3%), Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3.5%) и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2.2% от гласовете.
Всички останали влезли в надпреварата печелят общо 6.1% от вота.
С „Не подкрепям никого” са гласували 4.6% от избирателите. Общата активност е 22.2 на сто.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Маргарита Стоянчева
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