Лидерът на „Възраждане“ и кандидат за президент Костадин Костадинов определи резултата на партията на първия тур като добър, въпреки че не отговаря на първоначалните му очаквания. „Решението за евентуална подкрепа на балотажа ще бъде взето след обявяването на окончателните резултати и обсъждане с партийното ръководство и избирателите", подчерта той.

Костадинов благодари на гласоподавателите на „Възраждане“, като специално се обърна към онези, които са се върнали към партията, след като временно са подкрепяли други политически формации. „Благодаря на нашите гласоподаватели, които се върнаха у дома, за да дадат гласа си за суверенна, независима и свободна България“, заяви той.

По думите му по време на кампанията партията показала готовност за диалог с хора с различни възгледи. Костадинов благодари и на активистите и симпатизантите, които участвали в кампанията и разговаряли с гражданите в продължение на 30 дни.

Лидерът на „Възраждане“ определи ниската избирателна активност като най-сериозния негатив от изборния ден. „Тя е признак за по-дълбок проблем с доверието в държавността и политическия елит", смята той.

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Костадинов заяви, че резултатът на партията е значително по-висок спрямо предишните президентски избори, когато тя е получила 3,9% от гласовете. По думите му подкрепата е нараснала и спрямо парламентарните избори преди шест месеца.

„Това показва, че „Възраждане“ е сред основните политически фактори в страната. Въпреки това резултатът на партията на президентските избори не е този, към който се стремихме, тъй като целта ни беше балотаж", посочи той.

Костадинов заяви, че подкрепа за втория тур трябва първо да бъде официално поискана. „Избирателите на „Възраждане“ са свободни хора. Нашата политическа организация ще има позиция и ние ще я обявим след окончателните резултати и ако има потърсена подкрепа“, посочи той.

По думите му, ако не бъде потърсена подкрепа, решението ще бъде обсъдено в рамките на партията. Костадинов подчерта, че личното му мнение ще бъде съгласувано с останалите представители на формацията.

Костадинов заяви още, че каузата за свободна, суверенна и независима България не е само на една политическа организация, а на всеки свободен българин.