От 31 районни избирателни комисии близо половината пристигнаха в ЦИК. Първи бяха от Перник, а след тях - от 23 избирателен район в София. Данните от протоколите ще бъдат повторно нанесени.

Три комисии – Пловдив област, 25 избирателен район в София и Кърджали, не са готови със своите протоколи.

Окончателните резултати от вота ще бъдат обявени не по-късно от 48 часа след края на изборния ден.

След изборния ден от ЦИК отчитат ниска избирателна активност - по официални данни към 16:00 часа в неделя дори не е успяла да прехвърли 16%. Най-слаба е била в Кърджали, където не успя да прехвърли и 7%. Най-висока е в 23 МИР в София - почти 26%. Окончателната избирателна активност излиза едва след официалното обявяване на резултатите.

Няма много дефектирали машини – 25 в страната и една в чужбина.

Общо 78 жалби и сигнали са постъпили в комисията. Най-често те са за нарушения в процеса на гласуване, нарушения от страна на членовете на секционните избирателни комисии. Имаше сигнали и жалби за агитация и оповестяване на социологически проучвания, което е забранено в деня, в който се провеждат избори. Имаше и няколко случая на хора, които отказаха да гласуват на машина и си поискаха хартиената бюлетина. Това се случи на различни места в страната.

Имаше бели разписки, които притесниха хората. Централната избирателна комисия още във вчерашния ден успокои, че това не значи, че гласът им не е зачетен, защото той остава в паметта. Важното е разписка все пак да излезе.