Снимка: БГНЕС
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Опонентът му балотажа - Флавио Болсонаро, настоява вотът да бъде анулиран
Драматични избори в Бразилия и отказ на загубилия кандидат да признае поражението си. Действащият президент Луис Инасио Лула да Силва постигна обрат спрямо първия тур и печели балотажа с 51,8% от гласовете срещу 48,2% за крайнодесния сенатор Флавио Болсонаро. Разликата е близо 4,4 милиона гласа. Така 80-годишният ляв лидер си осигурява безпрецедентен четвърти президентски мандат.
Бразилия гласува на втори тур президентския вот
Болсонаро пък настоява изборите да бъдат анулирани. Той оспорва решението за удължаване на изборния ден с два часа.
Междувременно привърженици на Лула се включиха в масови празненства по улиците на Рио де Жанейро.
Снимка: БГНЕСРедактор: Ина Григорова
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