Бразилците гласуват днес на втория тур на президентските избори, в който един срещу друг се изправят действащият държавен глава от левицата Луиз Инасио Лула да Силва и консервативният сенатор Флавио Болсонаро.

Близо 160 милиона избиратели имат право на глас в най-голямата държава в Латинска Америка. Вотът се провежда на фона на поредица от успехи на десницата в региона, насърчавана от американския президент Доналд Тръмп.

Болсонаро спечели първия тур на президентските избори в Бразилия

След като гласува, 45-годишният Болсонаро заяви, че е настъпил моментът за промяна в страната. „Бразилия не може да издържи още четири години в това състояние, животът на всички се влоши“, каза той.

Неговият съперник, 80-годишният Лула да Силва, се бори за четвърти президентски мандат.

Редактор: Ралица Атанасова