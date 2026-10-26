93-годишна жена от Западна Япония надхитри предполагаем измамник, като се престори, че е попаднала в капана му и така помогна на полицията да го арестува в дома ѝ. Това съобщи служител на реда.

Миналата седмица жената, която живее в префектура Шига, получила поредица от телефонни обаждания от мъж, представящ се за полицай. Той я излъгал, че от банковата ѝ сметка е извършено неразрешено теглене и ѝ казал да предаде картата си на мъж, който ще се представи за полицай и ще посети дома ѝ, за да могат властите да проверят сметката.

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Заподозряла измама, жената се консултирала със сина си и с полицията, докато чакала мъжът да пристигне. „Семейството се свърза с нас в сряда вечерта и успяхме да изпратим служители в дома ѝ, преди предполагаемият измамник да се появи”, каза местен полицейски служител.

Когато 47-годишният мъж дошъл на мястото, там вече го очаквали служители на реда.

Япония има второто най-възрастно население в света след Монако, а възрастните често стават мишена на измамници. Само за миналата година от жертвите са били откраднати общо над 325 млрд. йени (приблизително 2 млрд. долара).

Редактор: Мария Барабашка