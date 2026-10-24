Французите имат в генетичния си код този революционен дух. Всеки път, когато са сваляли властта, са правили революции и бунтове. Това заяви в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" Мария Конакчиева, която години наред отговаряше за връзките с обществеността на Френския институт.

По думите ѝ сега големият въпрос във Франция е, че ще премахнат всички социални придобивки на родителите. "Има голям проблем, защото много други формации казват, че това ще бъде краят. Така ще откъснеш от системата още повече деца. Тези хора имат по четири-пет деца. И ако им вземеш социалните добавки, какво ще стане?", заяви тя и уточни, че тези добавки могат да стигнат до 2-3 хиляди евро.

Тя коментира още, че големият проблем няма да бъде Едуар Филип, а какво ще стане с Марин льо Пен. "Народът иска да гласува за нея, а всички партии са против нея", каза тя. Конакчиева коментира и проучване, според което французите предпочитат Марин льо Пен. "Познават я отдавна, тя е в политиката от много години. Това е партия, създадена от баща ѝ", заяви Конакчиева.

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"Вчера по обед, когато стана това в Трап, президентът Макрон каза за пръв път, че във Франция има такъв етнически и религиозен атентат, което не е вярно. Веднага вечерта самият Елисейски дворец каза: "Не, това е четвъртият или петият случай." Всеки ще иска да тегли чергата към себе си в своя полза", коментира още тя.

По думите ѝ след големите ексцесии Марин льо Пен е увеличила одобрението си, а Меланшон го е намалил с 2-3 пункта. "Ще бъде голяма борба. Ако всички партии се обединят срещу Марин льо Пен, което е много възможно, тогава големият въпрос ще бъде дали партията на Макрон, партията на Едуар Филип или някоя друга ще предпочете да бъде с Меланшон или с Марин льо Пен, които и двете не са желани от обикновените партии", каза още Конакчиева.

Тя заяви още, че може би при още една подобна ексцесия във Франция Еманюел Макрон ще може да въведе извънредно положение. "Този път не го въведе, защото французите щяха да кажат, че не може да овладее Франция и няма сили да го направи. Затова въведе вечерен час и промени маршрутите на самите демонстранти - в последния момент промени всички маршрути. Смятам, че това не е добре за Франция. Хората, които са тръгнали да протестират, не могат до последно да не знаят къде ще минава маршрутът", посочи тя.

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