Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще свика заседание с участието на ключови министри преди планираните за уикенда демонстрации. Решението идва, след като предишни протести прераснаха в едни от най-тежките улични сблъсъци във Франция през последните години, предаде АФП.

Той добави, че по време на националните демонстрации на 24 октомври ще бъдат разрешени единствено протестите, организирани от синдикатите.

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Редактор: Габриела Павлова