Севернокорейският лидер Ким Чен Ун се завърна в страната си след еднодневно посещение в китайския граничен град Дандун.

По време на визитата Ким се срещна с най-високопоставения китайски политически съветник Ван Хунин, който е член на Постоянния комитет на Политбюро на Китайската комунистическа партия. Той е предал на Ким "сърдечните поздрави и най-добрите пожелания" на китайския президент Си Цзинпин.

Според китайската новинарска агенция "Синхуа", когато Ким Чен Ун е напускал Дандун, Ван го е изпратил до моста над река Ялу, който свързва Китай и Северна Корея. Посещението подчерта близките връзки между Пекин и Пхенян на фона на засиленото регионално напрежение и продължаващото стратегическо сътрудничество между двете държави.

Сеул: След Иран Тръмп каза, че е дошло време да се насочи Северна Корея

По-рано в събота севернокорейският лидер Ким Чен Ун пристигна в граничния китайски град Дандун на посещение в съседната страна, преминавайки по новооткрит мост. Говорител на южнокорейското Министерство на обединението заяви, че засега няма коментар. Министерството на външните работи на Китай също не отговори незабавно на запитване за коментар.

Този месец Китай и Северна Корея официално откриха най-значимия си сухопътен граничен пункт - в Дандун - с цел да възстановят търговските и икономическите връзки след години на обтегнати отношения и смущения, породени от пандемията.

Русия е поканила севернокорейския лидер Ким Чен Ун на официално посещение

Последното известно посещение на Ким в Китай беше през септември 2025 г. по повод честванията на 80-ата годишнина от Деня на победата в Пекин, когато той проведе среща с китайския президент Си Цзинпин. През юни Си осъществи държавно посещение в Северна Корея - знак за подобряване на връзките.

Редактор: Ивета Костадинова