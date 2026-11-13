Цените на електричеството и на природния газ са нестабилни, каза министърът на енергетиката Ива Петрова пред ресорната парламентарна комисия. Тя разясни пакета от мерки на стойност 2 милиарда евро, който беше обявен вчера.

Компенсаторни програми гарантират цените на електроенергията за гражданите и им дават известна защита срещу волатилността на цените, каза министърът. Ива Петрова отново заяви, че цената на парното няма да се увеличи до края на регулаторния период.

Това, което липсваше, беше компенсаторна програма за домакинствата, които използват природен газ за отопление. Отделихме 10 милиона евро, за да се осигурят компенсации за домакинствата от ноември до март, когато сметките са по-високи, подчерта тя.

Ива Петрова отново посочи, че допустимият размер на помощта за енергоемките предприятия ще се увеличи от 50 на 70 на сто от разходите за електроенергия, които могат да бъдат покрити по мярката за държавна помощ, нотифицирана пред Европейската комисия. Помощи ще има и за небитовите потребители.