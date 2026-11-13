Управляващите ще оттеглят предложените спорни промени в Закона за личната помощ. Това съобщиха майки, участващи в срещата с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова.

Промените предвиждаха нов начин на заплащане и замяна на трудовите договори със специални договори. Близките на хора с увреждания и личните асистенти се опасяват от намаляване на възнагражденията и загуба на трудови права. Заговори се и за протест.

„Всичко се отменя”, каза Недка Кичукова от сдружение „Аутизъм днес - Панагюрище”, след като излезе от срещата в Министерството на финансите.

„Ние настояваме нашите договори да бъдат по Кодекса на труда и да запазим правата си, а също така и да са обвързани с минималната работна заплата. Имаме консенсус с г-н Гълъб Донев, който заяви, че ще изтегли съответните предложения. Законът ще бъде минат на обществено обсъждане. Съгласни сме, че има много злоупотреби и искаме контрол. Призовавам всички майки на деца с увреждания да се включат в общественото обсъждане”, каза Десислава Стефанова.

„Този закон сме го извоювали с кръв, няма как да бъде пипан с лека ръка”, каза Нели Димитрова от „Системата ни убива”. „Майки от цяла България се обаждат, готови са за протест. Няма да мине този закон без нас”, допълни тя.

„Обединихме се и с майките, че е необходима съществена промяна в цялата система. Установяват се течове. Съвместно ще подготвим нов законопроект”, каза депутатката Мария Тодорова.

„Сега ще оттеглим този. Аз съм първият му вносител. Считаме, че цялото общество трябва да се грижи и наистина законодателството в тази връзка да бъде справедливо”, каза Тодорова.

Депутатът Иван Янев коментира, че трябва да се вземат мерки срещу измамите.

„Вкарали сме също законопроект за здравето, където системите на ТЕЛК и на МВР. Освен този, който търси фалшив ТЕЛК, някой му пише документите фалшиво, в някое лечебно заведение. Тоест всички трябва да носят своята отговорност - и този, който купува, и този, който продава, включително и институцията, където са заверени тези документи. И това е нашата цел”, каза Янев.

„В рамките на Народното събрание ще водим разговори с майките на деца с увреждания, за да намерим най-добрата формула да защитим интереса им. В същото време няма да се откажем от реформата. Защото какъв е смисълът на „Прогресивна България“ да дойде, ако не е да прави реформи? Ние сме се ангажирали пред нашите избиратели и ще продължим в тази посока”, каза депутатът Слави Василев.