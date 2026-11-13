Пешеходец е загинал при пътен инцидент във Варна, съобщи кореспондентът на БТА във Варна Данаил Войков.

Сигналът за инцидента е получен в 11:00 часа. Съобщено е за пътнотранспортно произшествие на бул. „Васил Левски“ срещу бившия стадион „Юрий Гагарин“ в посока курорта Златни пясъци.

Лека кола е ударила 75-годишен мъж, който по първоначални данни е преминавал през пътното платно на неразрешено за това място. В резултат на удара пешеходецът е починал на място.