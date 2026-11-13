Автомобил, свързан с бивш съветник на някогашния украински премиер Николай Азаров, е избухнал в движение в Москва. При експлозията е пострадал Сергей Заворотни, който е откаран в болница. За инцидента съобщават руските издания „Ведомости“ и „Газета.Ru“.

Взривът е станал на улица „Кировоградская“ в южната част на руската столица. По информация на „Газета.Ru“ става дума за черен автомобил. Превозното средство е изминало около 200 метра, след като е напуснало двор, преди да избухне експлозията.

г. Москва. ул. Кировоградская. #бавовна При Загадочных обстоятельствах, прямо на ходу взорвалась (💣 300 гр. в т. э.) к херам машина Toyota Fortuner предателя Украины и пособника путинского режима Сергея Заворотного.🤷‍♂️ Заворотный с тяжелейшыми увечьями завернул в больничку.😑 https://t.co/CIpJy2erbX — Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) November 13, 2026

Според „Ведомости“ руският Следствен комитет е потвърдил самоличността на пострадалия. Сергей Заворотни е работил като съветник и прессекретар на Николай Азаров, който оглавява украинското правителство от 2010 до 2014 г. След политическите събития в Украйна през 2014 г. Азаров напуска страната и се установява в Русия.

❗️Колишній прессекретар Азарова Сергій Заворотний вижив після підриву автомобіля в Москві — соцмережі Попередньо, саморобний вибуховий пристрій заклали під водійським сидінням Lexus. Він здетонував за кілька хвилин після виїзду автівки з двору. Постраждалого екстрено госпіталізують. — Kyiv24 (@kyiv_tv) November 13, 2026

Руските разследващи са започнали наказателно производство, за да установят обстоятелствата около експлозията. Причината за взрива и евентуалният мотив за нападението засега не са окончателно изяснени.