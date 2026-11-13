Автомобил, свързан с бивш съветник на някогашния украински премиер Николай Азаров, е избухнал в движение в Москва. При експлозията е пострадал Сергей Заворотни, който е откаран в болница. За инцидента съобщават руските издания „Ведомости“ и „Газета.Ru“.

Взривът е станал на улица „Кировоградская“ в южната част на руската столица. По информация на „Газета.Ru“ става дума за черен автомобил. Превозното средство е изминало около 200 метра, след като е напуснало двор, преди да избухне експлозията.

Според „Ведомости“ руският Следствен комитет е потвърдил самоличността на пострадалия. Сергей Заворотни е работил като съветник и прессекретар на Николай Азаров, който оглавява украинското правителство от 2010 до 2014 г. След политическите събития в Украйна през 2014 г. Азаров напуска страната и се установява в Русия.

Руските разследващи са започнали наказателно производство, за да установят обстоятелствата около експлозията. Причината за взрива и евентуалният мотив за нападението засега не са окончателно изяснени.

Редактор: Цветина Петкова

Източник: „Ведомости“ и „Газета.Ru“