След постигнатото споразумение с Иран администрацията на американския президент Доналд Тръмп може да насочи вниманието си към Северна Корея и нейната ядрена програма. Това съобщи държавният глава на Южна Корея И Дже-Мьон след разговор с Тръмп по време на срещата на върха на Г-7 във Франция.

По думите на южнокорейския държавен глава американският президент е дал знак, че е готов да възобнови интереса си към въпроса за Пхенян и евентуално да потърси нов диалог със севернокорейския лидер Ким Чен-Ун.

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„Президентът Тръмп каза, че е дошло времето да се обърне внимание на Северна Корея“, заяви И Дже-Мьон след завръщането си от Франция.

По време на продължителен разговор между двамата лидери южнокорейският президент е предложил по-прагматичен подход към севернокорейския ядрен проблем. Вместо незабавна денуклеаризация, той е настоял за поетапна стратегия, при която в краткосрочен план усилията да бъдат насочени към ограничаване на ядрените и ракетните способности на режима.

Според И първата цел трябва да бъде спиране на производството на нов ядрен материал, ограничаване на износа на оръжия и предотвратяване на по-нататъшното развитие на междуконтиненталните балистични ракети.

„Без да се отказваме от крайната цел за денуклеаризация, трябва да вървим стъпка по стъпка, а не да очакваме незабавно решение“, посочи южнокорейският президент.

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По негови думи Тръмп е отговорил, че подобен подход „може да бъде един от възможните варианти“ и е обещал да го разгледа внимателно.

И Дже-Мьон е предупредил американския лидер, че политиката на санкции и натиск сама по себе си вече не дава желаните резултати. Според него международните ограничения срещу Пхенян са загубили част от ефективността си заради задълбочаващото се военно сътрудничество между Северна Корея и Русия на фона на войната в Украйна.

Допълнителни спекулации за евентуално подновяване на контактите между Вашингтон и Пхенян предизвика публикация на Тръмп в социалните мрежи. Часове след обявяването на споразумението с Иран американският президент публикува снимка от историческата си среща с Ким Чен-Ун в Сингапур през 2018 г., без да добавя коментар.

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По време на първия си мандат Тръмп проведе безпрецедентни преговори със севернокорейския лидер, включително срещите в Сингапур и Ханой. Втората среща на върха през 2019 г. обаче завърши без споразумение заради различия по въпросите за денуклеаризацията и облекчаването на санкциите.

Оттогава Северна Корея многократно заявява, че ядреният ѝ статут е необратим и не подлежи на преговори.

Редактор: Цветина Петкова