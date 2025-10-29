Президентът на САЩ Доналд Тръмп кацна в Южна Корея – последната спирка от обиколката му в Азия, като е оптимистично настроен за постигане на примирие в търговската война с китайския президент Си Цзинпин и за сключване на успешно икономическо споразумение с южнокорейския лидер И Дже Мьон, предаде "Ройтерс".

Пристигайки от Токио часове, след като Северна Корея проведе изпитание на крилата ракета, способна да носи ядрени заряди, Тръмп ще се срещне с южнокорейския си колега в Кьонджу, като основната тема в разговора им ще бъдат нерешените търговски въпроси между САЩ и Южна Корея.

След като пристигна в южния град Пусан, Тръмп се разходи по червения килим, ръкувайки се с официални лица. След това се качи на хеликоптер и се отправи към Кьонджу.

Говорейки пред репортери на борда на президентския самолет преди пристигането си, Тръмп омаловажи ракетното изпитание на Северна Корея и заяви, че е изцяло фокусиран върху срещата си с китайския президент. „Отношенията ни с Китай са много добри. Мисля, че ще постигнем много добър резултат за нашата страна и за света като цяло“, каза Тръмп.

Той очаква да намали американските мита върху китайски стоки в замяна на ангажимента на Пекин да ограничи износа на прекурсори на фентанил. Тръмп не спомена днешните търговски преговори с Южна Корея, като и двете страни омаловажиха перспективата за пробив.

„Лидерите ще обсъдят търговията, инвестициите и мира на Корейския полуостров на преговорите в сряда“, съобщи кабинетът на И Дже Мьон, визирайки Северна Корея.

Тръмп многократно е призовавал за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, включително по време на това пътуване, но Пхенян все още не е направил официален коментар по темата.

Срещата между Си Цзинпин и Тръмп, очаквана утре, засенчва останалата част от обиколката, отбелязва "Ройтерс". Преговарящи от двете водещи световни икономики обсъдиха в неделя рамка за споразумение за спиране на по-строгите американски мита и контрола върху износа на редки елементи от Китай, съобщиха американски служители.

