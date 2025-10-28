Японският премиер Санае Такаичи е заявила, че иска да номинира американския президент Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир. Това съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от "Франс прес" и "Ройтерс".

"За толкова кратко време светът започна да се радва на повече мир. Аз самата бях много впечатлена и вдъхновена от Вас, г-н президент", казва Такаичи пред медиите.

Започнала още по време на първия му мандат, обсесията на Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир само се засили след завръщането му на власт през януари. Той твърди, че е сложил край на няколко конфликта по света, но експертите омаловажават ролята му, отбелязва АФП.

Днес Тръмп се срещна в Токио със семействата на японци, отвлечени от Северна Корея през 70-те и 80-те години на миналия век – въпрос, който от десетилетия затруднява отношенията между Япония и Пхенян.

"Те търсят близките си от толкова много години, САЩ ги подкрепят напълно", заяви Тръмп.

През 2002 г. Северна Корея призна, че е изпратила агенти да отвлекат 13 японци, за да обучат шпионите си на японски език и култура. Но Токио е регистрирал официално 17 случая и смята, че броят на отвлечените граждани е много по-голям. От над 20 години японското правителство обещава да направи всичко възможно, за да ги върне в родината им. През 2002 г. Пхенян освободи петима от отвлечените, но заяви, че всички останали са мъртви.

Бившият японски лидер Шиндзо Абе - политически ментор на Такаичи, беше направил този въпрос свой приоритет, припомня АФП.

"В основата на темата за отвличанията не стои само нарушение на националния суверенитет. Трябва да помним, че става въпрос за човешки животи", заяви Такаичи миналата седмица по време на среща със семействата.

Тръмп многократно е изтъквал добрите си отношения със севернокорейския лидер Ким Чен-ун и е изразил желанието си да поднови дипломатическите отношения със Северна Корея. Нито Вашингтон, нито Токио имат дипломатически отношения с Пхенян.

Преди срещата със семействата, Тръмп разговаря с Такаичи и двамата подписаха важно търговско споразумение.

