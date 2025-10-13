Мария Корина Мачадо, която се превърна в символ на съпротива срещу нарастващия авторитаризъм във Венецуела, бе удостоена с Нобеловата награда за мир, пише "Индипендънт".

Лидерът на опозицията беше принудена да се укрива от администрацията на президента Николас Мадуро. Но нейните безстрашни кампании и призив на рок-звездата я направиха невероятно популярен политик в нейната страна.

Когато победата й беше обявена в петък, активистката беше призната за „ключова, обединяваща фигура в политическата опозиция, която преди това беше дълбоко разделена - опозиция, която намери общо основание в искането за свободни избори и представително правителство“.

Йорген Ватне Фриднес, председател на Норвежкия Нобелов комитет, добави: „През изминалата година госпожа Мачадо беше принудена да се укрива. Въпреки сериозните заплахи срещу живота й, тя остава в страната, за да даде пример, който е вдъхновил милиони”.

Съюзникът на Мачадо, Едмундо Гонсалес, който живее в изгнание в Испания, публикува видео, говорейки по телефона с нея, след като научи новината. "Аз съм в шок", каза Мачадо. "Не мога да повярвам."

Какъв е произходът на Мачадо?

Мачадо, която навърши 58 години преди дни, е родена в Каракас на 7 октомври 1967 г. Баща й е виден бизнесмен в стоманодобивната промишленост на Венецуела, като корените й я превръщат в цел на критиката от управляващата социалистическа партия на страната.

Сега майка на три деца, Мачадо е индустриален инженер по образование, учи инженерство в университета, преди да придобие магистърска степен по финанси, с последваща кратка кариера в бизнеса.

През 1992 г. тя също така създава Фондация „Атенея”, която се грижи за децата-сираци, живеещи по улиците на Каракас.

След това съосновава организацията за наблюдение на изборите Súmate през 2002 г., която има за цел да насърчи свободните и честни избори, като отбелязва официалното си влизане в политиката.

Каква е политическата кариера на Мачадо?

През 2010 г. Мачадо печели рекорден брой гласове, за да бъде избрана в Парламента, където тя е от 2011 г., докато режимът я сваля от длъжност през 2014 г.

По-късно тя става национален координатор на Либералната политическа партия „Венте Венецуела”, на която тя е съосновател през 2012 г. и в момента води. Пет години по-късно тя помага за основаването на алианса „Сой Венецуела”, насочен към обединяването на продемократичните сили.

Лидерът на опозицията във Венецуела получи Нобеловата награда за мир

Мачадо печели огромна победа на основните избори на опозицията през 2023 г., а нейните митинги привличат големи тълпи. Въпреки това, забрана на заемане на публична длъжност й пречи да се кандидатира за президент срещу Николас Мадуро на изборите през 2024 г. и тя се укрива. Едмундо Гонсалес заема мястото.

В основата на изборите са серепресии, включително дисквалификации, арести и нарушения на правата на човека, като правителството на Мадуро редовно атакува своите противници.

Репресиите продължават след като Националният избирателен съвет на страната, който е съставен от лоялни на Мадуро хора, го обяви за победител, въпреки достоверните доказателства за противното.

Резултатите от изборите предизвикаха протести в цялата страна, на които правителството реагира със сила, което завърши с над 20 загинали. Те също така предизвикаха прекратяване на дипломатическите отношения между Венецуела и редица страни, включително Аржентина.

Белият дом: Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира

Мачадо се появява през януари за кратка изява по време на протест преди встъпването в длъжност на Мадуро. Арестувана е за кратко и след това освободена.

Мачадо става 20 -та жена, за да спечели Нобелова награда за мир

Едмундо Гонсалес, който получи убежище в Испания, след като венецуелски съд издаде заповед за арест, отбеляза Нобеловата победа на Мачадо в публикация в X/Twitter, като написа „много заслужено признание за дългата борба на жена и на цял народ за нашата свобода и демокрация“.

Миналата година Мачадо и Гонсалес бяха наградени с най -високата чест по правата на човека на Европейския съюз - наградата „Сахаров”.

Тя се застъпва за либерални икономически реформи, включително приватизацията на държавните предприятия като петролната компания на Венецуела. Тя също така подкрепя създаването на програми за благосъстояние, насочени към подпомагане на най-бедните граждани в страната.

Макар и понякога да е критикувана, че е егоистична, дори от собствената си майка, Мачадо рядко говори за себе си на публично място. Вместо това тя рамкира кампанията си като колективна борба за изкупление и единство, като се стреми да вдъхнови надежда сред венецуелците, изморени от икономически трудности и социален разпад.

