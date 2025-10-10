Белият дом разкритикува решението на Нобеловия комитет, който връчи днес Нобеловата награда за мир на венецуелска опозиционна лидерка , вместо на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да слага край на войни и да спасява животи. Той има човеколюбиво сърце и никога няма да се появи някой като него, който може да премести планини единствено със силата на волята си", написа в социалната мрежа Х говорителят на Белия дом Стивън Чунг. "Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира", добави той.

Норвежкият Нобелов комитет връчи годишната си награда на венецуелката Мария Корина Мачадо, като я нарече "смел защитник на свободата, който се изправи и се съпротивлява" срещу авторитарното управление.

Тръмп се бореше агресивно за наградата, а по-рано тази седмица обяви споразумение за спиране на огъня и освобождаване на заложниците в Ивицата Газа.

Президентът републиканец все още не е коментирал решението на Нобеловия комитет, но тази сутрин публикува три видеа в социалната си мрежа "Трут Соушъл", в които негови поддръжници празнуват споразумението за Газа.

