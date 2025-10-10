Носител на тазгодишната Нобелова награда за мир е венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо. Престижното отличие беше обявено на церемония в Осло. Политическият лидер беше отличен за усилията ѝ „в полза на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация“.

„Мария Корина Мачадо е един от най-забележителните примери за гражданска смелост в Латинска Америка в последно време. Тя беше ключова фигура за единството в политическата опозиция, която преди беше дълбоко разделена - опозиция, която намери обща основа в искането за свободни избори и представително правителство. Мария Корина Мачадо е успяла да постигне това обединение в момент, в който Венецуела се превърна от относително демократична и просперираща страна в брутална и авторитарна държава, изпаднала в хуманитарна и икономическа криза“, заяви председателят на норвежкия Нобелов комитет Йорген Ватне Фриднес в Осло, цитиран от АФП.

Популярността на Мачадо експлодира по време на първичните избори на опозицията през октомври 2023 г., когато тя спечели над 90% от гласовете в демонстрация на сила с 3 милиона гласували. Политикът бързо се превърна във фаворит в проучванията и беше наречена „libertadora“ („освободителка“), в чест на „libertador“ Симон Боливар. През изминалата година Мачадо беше принудена да се укрива. Въпреки сериозните заплахи за живота ѝ, тя остана в страната си - избор, който вдъхнови милиони хора, припомни комитетът.

От норвежкия Нобелов комитет съобщиха, че тази година кандидатите за престижната награда са били общо 338 - физически лица и организации. Списъкът с номинираните остава таен и се разсекретява 50 години по-късно.

Как се избира нобелов лауреат за мир и може ли Тръмп да се окичи с приза

Нобеловата награда за мир е една от най-уважаваните награди в света, която се присъжда ежегодно на лица или организации, допринесли изключително много за мира. Тя е учредена от Алфред Нобел - шведски химик, инженер и изобретател, най-известен с откриването на динамита. В завещанието си, подписано през 1895 г., Нобел разпорежда по-голямата част от богатството му да бъде използвано за създаването на пет награди – по физика, химия, медицина, литература и мир – за да бъдат наградени онези, които са „донесли най-голяма полза на човечеството“.

Решението на Нобел да включи награда за мир често се приписва на приятелството му с Берта фон Зутнер - австрийска писателка и активистка, чиито идеи му оказали дълбоко влияние. Първата Нобелова награда за мир е присъдена през 1901 г. на Жан Анри Дюнан, съосновател на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), и Фредерик Паси, френски икономист и пацифист. Червеният кръст получава наградата за мир още три пъти – през 1917, 1944 и 1963 г. – за хуманитарната си дейност по време на война.

Уникалното на Нобеловите награди за мир е, че се връчват в Осло, Норвегия, а не в Стокхолм, Швеция. В завещанието си Нобел посочва, че този приз трябва да се управлява от норвежки комитет, днес известен като Норвежкия Нобелов комитет, който продължава да избира лауреатите.

Кои американски президенти са печелили Нобеловата награда за мир

В продължение на повече от век наградата е отличавала някои от най-вдъхновяващите личности в историята. Сред тях са Мартин Лутър Кинг-младши (1964) за лидерството му в движението за граждански права в САЩ, Майка Тереза (1979) за хуманитарната ѝ дейност в полза на бедните и Нелсън Мандела и Ф. В. де Клерк (1993) за усилията им да сложат край на апартейда в Южна Африка. През 2014 г. Малала Юсафзай, тогава едва на 17 години, стана най-младият лауреат на Нобеловата награда за мир за своята дейност в подкрепа на образованието на момичетата в Пакистан и извън него.

През годините са наградени и организации, сред които Обединените нации (2001) и Европейският съюз (2012). И двете дс признати за насърчаване на международното сътрудничество и правата на човека.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе публична кампания за спечелване на приза, но номинациите приключиха през януари – в началото на втория му мандат. Откакто се завърна в Белия дом за втори мандат през януари, американският лидер неколкократно подчерта, че заслужава Нобеловата награда за ролята си в разрешаването на много конфликти – твърдение, което според наблюдатели е силно преувеличено.

Редактор: Калина Петкова