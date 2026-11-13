Средната брутна месечна работна заплата в България достига 1438 евро през третото тримесечие на 2026 г. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. В сравнение със същия период на миналата година възнагражденията са се увеличили с 10,4%, но спрямо предходното тримесечие се отчита лек спад от 0,4%.

През юли средната заплата е била 1445 евро, през август е намаляла до 1411 евро, а през септември е достигнала 1458 евро.

Най-високи остават възнагражденията в сектора на информационните технологии, комуникациите и създаването на информационни продукти, където средната месечна заплата е 3059 евро. Следват финансовите и застрахователните дейности с 2088 евро и енергетиката с 2063 евро. На другия полюс са хотелиерството и ресторантьорството със средно 908 евро, секторът на другите дейности с 1065 евро и селското, горското и рибното стопанство с 1084 евро.

Данните показват още, че заплатите в частния сектор нарастват по-бързо от тези в обществения. На годишна база увеличението е съответно 11,9% и 5,9%. Най-сериозен ръст на възнагражденията е отчетен в селското, горското и рибното стопанство - 20,3%. Наред с увеличението на заплатите статистиката отчита спад в броя на наетите. Към края на септември работещите по трудово и служебно правоотношение са 2,32 милиона души - с 43 500 по-малко спрямо края на юни, или спад от 1,8%.

Най-осезаемо намаление за тримесечието има в хотелиерството и ресторантьорството - с 15,2%, следвани от селското стопанство с 3,8% и операциите с недвижими имоти с 3,5%. Увеличение на наетите е отчетено в здравеопазването и социалната работа, както и в образованието.

В сравнение със септември 2025 г. броят на наетите е намалял с 31 400 души, или 1,3%. Най-много работни места са загубени в преработващата промишленост - 23 400, докато в здравеопазването и социалната работа наетите са се увеличили с 10 000 души.

Разликата между най-високо и най-ниско платените икономически дейности надхвърля три пъти. Същевременно средната заплата в обществения сектор е 1441 евро, а в частния - 1437 евро. Въпреки почти изравнените възнаграждения, през последната година заплатите в частния сектор са нараснали близо два пъти по-бързо.