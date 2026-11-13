49-годишен мъж е задържан по подозрение, че е нанесъл жесток побой на възрастната си майка в разградското село Лъвино, община Исперих. 72-годишната жена е получила множество наранявания и е настанена за лечение в болница в Разград.

Случаят е от 12 ноември. Около 17 часа полицията в Исперих получила сигнал от Спешния център за приета жена със счупен нос, счупено ребро и рани по главата.

Изпратените на място полицаи установили, че около час по-рано възрастната жена е била нападната в дома си от своя син, с когото живеела заедно. По първоначални данни мъжът я блъскал, удрял с юмруци и ритал. Пострадалата е транспортирана до МБАЛ - Разград за медицинска помощ, а 49-годишният ѝ син е задържан. По случая е започнало досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие.