Участието на европейски представители в мирните преговори за Украйна е важна дипломатическа стъпка, но перспективите за скорошно прекратяване на войната остават ограничени. Това заяви в студиото на NOVA NEWS капитан I ранг от запаса Васил Данов, член на Управителния съвет на Атлантическия съвет.

Според него Европа не е получила покана за участие в разговорите, а сама е извоювала това право чрез последователната си подкрепа за Украйна. „Ние, европейците, си извоювахме това право да седнем на масата за преговори“, подчерта Данов.

Военният експерт смята, че липсата на решителен пробив на фронта е сред причините Русия да приеме европейското участие. По думите му нито Москва е близо до постигане на окончателна военна победа, нито Киев разполага с необходимите сили, за да освободи изцяло окупираните територии.

„Предчувствам дълги, мъчителни и безплодни преговори“, заяви Данов. Той изрази мнение, че настояването на Владимир Путин въпросите за европейската сигурност да бъдат обсъдени предварително може допълнително да затрудни постигането на споразумение. Според експерта Русия се стреми към преразглеждане на установения след Студената война модел на сигурност в Европа.

Данов коментира и политическата ситуация в Съединените щати, като прогнозира, че промените в американския Конгрес могат да засилят подкрепата за европейските позиции по отношение на Украйна. Той отправи критики към политиката на президента Доналд Тръмп, която според него досега е затруднявала общия подход на западните съюзници.

По отношение на България експертът определи резервите към европейските документи за сигурност като по-скоро символични, без съществено отражение върху общата политика.

„Поне в близките две години е трудно да има някакъв пробив, колкото и да искаме всички ние“, прогнозира Данов. Според него Русия все още разполага с достатъчно военни, икономически и политически ресурси, за да продължи бойните действия и да отлага постигането на трайно споразумение.

Целия разговор гледайте във видеото.