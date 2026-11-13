Жителите на Кипър скоро ще могат да повикат линейка само с няколко действия на мобилния си телефон, както и да проследят в реално време придвижването на медицинския екип към тях. Това ще стане възможно чрез новото приложение SOS Emergency Services, което вече преминава през тестов период.

Очаква се платформата да бъде пусната за масово използване в началото на 2027 г. Тя ще осигурява пряка връзка между гражданите и координационния център за спешна медицинска помощ, без да е необходимо подаването на сигнал единствено чрез телефонно обаждане.

Освен заявка за изпращане на линейка потребителите ще могат да предоставят допълнителна информация за състоянието на пациента чрез текстови съобщения и снимки. Целта е медицинските екипи да получават по-точна предварителна информация и да установяват по-лесно местоположението на нуждаещите се от помощ.

Предвидена е и възможност за комуникация чрез SMS, когато потребителят няма интернет връзка. Според директора на службата за спешна помощ Риана Константину новата система трябва да улесни подаването на сигнали и да подобри координацията при медицински инциденти, особено когато точното местонахождение на пациента е трудно за установяване.

Промените са част от по-мащабно обновяване на системата за спешна медицинска помощ в Кипър. От 1 януари 2027 г. се предвижда да започне работа Национален център за координация на спешните екипи, за който са осигурени 19,75 млн. евро. Допълнителни 3 млн. евро ще бъдат инвестирани в нови линейки и медицинско оборудване.