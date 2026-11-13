Българските пенсионери, които живеят зад граница, не губят правото си на пенсия, ако не представят навреме т.нар. „декларация живот“. В подобни случаи изплащането на средствата се преустановява временно, но след подаването на необходимия документ се възстановява, включително със сумите, натрупани през периода на спиране. Това разясни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на парламентарния контрол.

Документът служи като официално потвърждение, че получателят на пенсия, който пребивава извън България, е жив. Целта е да се предотвратят неправомерни плащания, включително превеждането на средства след смъртта на пенсионера. По думите на министъра подобна проверка е обичайна практика в международното пенсионно осигуряване, макар в Европейския съюз да няма единна процедура за извършването ѝ.

Ефремова подчерта, че изискването не е ново и съществува в българското законодателство от години. Националният осигурителен институт ежегодно информира сънародниците ни зад граница за задължението им, като предоставя указания и двуезични образци на документа. Информация се разпространява и със съдействието на Министерството на външните работи.

За заверката на декларацията не е необходимо пенсионерите да се връщат в България. Освен в българските посолства и консулства документът може да бъде удостоверен и от компетентен официален орган в държавата, в която живеят.

След заверката декларацията може да бъде изпратена дистанционно чрез електронните услуги на НОИ, с персонален идентификационен код на НОИ или НАП, или с квалифициран електронен подпис. Възможно е подаване и през системата за сигурно електронно връчване, както и изпращане по пощата. Документът може да бъде внесен и на място в териториално поделение на НОИ - лично, чрез законен представител или упълномощено лице.