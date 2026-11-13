Ива Михайлова е била забелязана да се забавлява в бар в Кочани вечерта преди да напусне Северна Македония при неизяснени обстоятелства. От този момент до появата ѝ в България на 12 октомври нито една охранителна камера по граничните пунктове и пътните маршрути не е заснела нея или адвоката ѝ. Това заяви вътрешният министър на Северна Македония Панче Тошковски в интервю за телевизия „Сител“.

По думите му разследването за начина, по който Михайлова е напуснала страната, продължава. До момента обаче няма данни, които да сочат, че служители на граничната полиция или на полицията в Кочани са съдействали за излизането ѝ от Северна Македония, предаде кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Тошковски посочи, че в официалните регистри липсва информация Михайлова да е преминала границата през 2026 г. Според него получените от българските гранични власти данни също не показват регистрирано влизане на нейно име в България през тази година.

Министърът отхвърли твърденията, че полицейски служители са я разпознали и са разговаряли с нея при преминаването на границата. Той отправи и остри критики към България, като я обвини, че предоставя защита на лица, заподозрени или осъдени за престъпления. Това е позиция на македонския вътрешен министър, а не установено заключение от разследването.

Тошковски уточни още, че до напускането си на страната Михайлова е изпълнявала наложените ѝ ограничения и редовно се е явявала в полицейското управление в Кочани съгласно съдебното разпореждане.

Срещу Михайлова, която притежава българско и северномакедонско гражданство, се води съдебно дело за участие в пътен инцидент с фатален изход. През октомври 2025 г. властите са отнели паспортите ѝ и са ѝ забранили да напуска Кочани. Името ѝ е било включено и в списъка на лицата със забрана за напускане на Северна Македония.

На 12 октомври стана известно, че Михайлова се намира на българска територия. Същия ден тя беше приета в столичната болница „Пирогов“, а случаят предизвика дипломатическо напрежение между София и Скопие.

След прибирането си у нас Михайлова и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали през официален граничен пункт, като тя е представила документите си за самоличност, издадени от двете държави. Македонското вътрешно министерство обаче твърди, че подобно преминаване не фигурира в информационната система на граничните власти. Впоследствие, по искане на прокуратурата, съдът в Кочани постанови 30-дневно задържане под стража, а Михайлова беше обявена за международно издирване.