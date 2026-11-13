Временни ограничения на движението се въвеждат по автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“ заради ремонтни дейности. Промените ще засегнат както леките автомобили, така и тежкотоварния трафик, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

  • Ограниченията по АМ "Тракия"

В събота, 14 ноември, между 7:30 и 17:00 часа ще се ремонтира асфалтовата настилка в двукилометров участък на АМ „Тракия“ в област Пазарджик. Дейностите ще обхванат отсечката между 87-ия и 89-ия километър в посока Бургас. През това време автомобилите ще преминават само в изпреварващата лента, а активната ще бъде затворена.

  • Ограничения за камионите по АМ „Хемус“

В петък, неделя и понеделник за улеснение на трафика, повишаване на безопасността на пътуващите и пропускливостта на автомобилите при основния ремонт на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона. Промяната в организацията на трафика важи за участъка от магистрала между км 0 при изхода на София и п. в. „Ботевград“ /при 47-и км/.

♦ В петък – 13 ноември, в интервала от 15 ч. до 21 ч., ще бъде спряно движението на камионите в посока изход от София;
♦ В неделя – 15 ноември, в периода между 14 ч. и 21 ч., ще се ограничава пътуването на тежкотоварни автомобили над 12 т, движещи се към София
♦ В понеделник – 16 ноември, между 7 ч. и 9 ч., ще бъде спрян трафикът на камиони над 12 т и в двете посоки.    

По време на ограничението в петък при подходящи метеорологични условия алтернативният маршрут за МПС над 12 тона, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, ще е през прохода „Петрохан“ и път II-16 София – Своге – Ребърково. При благоприятни метеорологични условия същите обходни маршрути ще може да се ползват и в неделя за тежкотоварни камиони, пътуващи към София.

В случай че интензивността намалее, „Пътна полиция“ ще започне пропускане на тежкотоварното движение и по-рано от определения краен срок. По преценка на контролните органи могат да бъдат въведени и допълнителни мерки за подобряване на организацията на движение.

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Кога се очаква да приключи ремонтът на тунел „Топли дол“?

От АПИ предвиждат около 18 декември движението временно да бъде възстановено и в двете тръби на съоръжението, за да се улеснят пътуванията по време на коледните и новогодишните празници.

След 11 януари 2027 г. се очаква ограниченията в тръбата към София да бъдат въведени отново за довършване на строителните дейности. Прогнозният срок за окончателното приключване на ремонта е април 2027 г.

От пътната агенция призовават водачите да спазват временната организация на движение и ограниченията на скоростта. 

  • Движението по празниците

Преди почивните дни за Коледа и Нова година, около 18 декември, се предвижда да бъде възстановено движението в двете тръби на тунел „Топли дол“, като се осигурят безопасни условия за превозните средства. След празничните дни около 11 януари 2027 г. е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде ограничено до пълното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният срок е април 2027 г.

Всички граждани и фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Редактор: Цветина Петрова

Източник: АПИ