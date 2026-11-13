Глоба от 30 000 евро наложи Комисията за защита на потребителите на голяма търговска верига след инцидент с 4-годишно дете в неин магазин във Варна. Проверката разкрила, че малчуганът е паднал през необезопасен отвор в триетажно съоръжение за игра, а проблемът е бил установен още месеци по-рано, но не е отстранен.

Инцидентът е станал на 6 октомври. Родителите на пострадалото дете подали жалба на 12 октомври, а още на следващия ден инспектори на КЗП извършили проверка. Тогава станало ясно, че през януари на същата площадка е имало друго падане на дете. За първия случай обаче не е постъпвал сигнал от родителите.

Особено тревожно е, че опасният участък е бил описан в доклад от годишна инспекция още през февруари 2026 г. Проверяващите тогава установили липсваща част от мекото предпазно покритие при десния вход на конструкцията. Въпреки констатацията повредата останала непоправена.

Съоръжението е закрито, разположено на три нива и включва въжени препятствия, стълба, тунелна пързалка и платформи за игра. При последвалата проверка били установени и повредени въжета със стърчащи метални нишки. Два контролни доклада потвърдили, че конструкцията не отговаря на изискванията за безопасност.

Заради опасността от нови инциденти на 15 октомври КЗП разпоредила достъпът до площадката да бъде преустановен. Съоръжението трябвало да бъде физически оградено, а забраната за използването му - ясно обозначена. Наложена е и забрана за предоставянето на този продукт на пазара.

При определянето на максималната имуществена санкция от 30 000 евро Комисията е взела предвид двата инцидента с деца, високия риск от сериозни наранявания и факта, че установената още през февруари неизправност не е била отстранена. Наказателното постановление подлежи на обжалване.