„За три години доказахме, че София може повече само когато не се примирява с по-малко. Само когато не приема „винаги е било така“ за отговор. Само когато не допуска един квартал да чака 40 години за булевард, друг – десетилетия за канализация, а едно семейство – с години за място в детската градина". Това заяви кметът на София Васил Терзиев по време на представянето на отчета за първите три години от мандатата си.

В "Топлоцентрала" той представи и следващите приоритети за развитието на града.

В четири основни направления – „София на децата“, „Модерна София“, „Зелена София“ и „Заедно в София“ – той очерта постигнатото, решенията, с които екипът му придвижи дълго отлагани проекти, и задачите, които предстои да изпълни.

Кметът определи защитата на обществения интерес като водеща в решенията на екипа – от отказа да подпише договори за сметосъбиране на необосновано високи цени до действията за връщане на общински имоти и инвестициите в квартали, които дълго са се развивали без необходимата инфраструктура. Той посочи, че управлението е търсило подкрепа за тези решения без устойчиво мнозинство в Столичния общински съвет и в работа с пет правителства.

“За мен да управляваш не означава да чакаш идеалните условия. Означава да намираш работещите решения въпреки условията, в които си поставен“, подчерта Терзиев.

За четвъртата година кметът каза, че плановете са "да ускорим изпълнението на започнатите проекти и да поставим развитието на София на дългосрочна основа".

“Искам да знаем какъв град искаме след 10 години, каква инфраструктура ще ни е необходима и как ще я финансираме. София е голям град, който не може да продължава да се развива на парче, според възможностите и ограниченията на всеки следващ годишен бюджет. Особено в контекста на тежка централизация на националния бюджет", каза Терзиев.

Какво отчете кметът на София?

София на децата

За три години екипът на Васил Терзиев е намалил с близо 73% недостига на места за първа градинска група – от 1373 през 2023 г. до 372 през 2026 г. Общината е създала близо 3000 нови места в детски градини и ясли и е доближила София до решаването на проблем, който години наред е оставял хиляди семейства в несигурност.

През 2024–2026 г. Столична община е инвестирала 122,8 млн. евро в образователна инфраструктура – с 12,5% повече, отколкото през предходните четири години. На 15 септември е отворило врати първото изцяло новопостроено общинско училище в София от 30 години – в „Манастирски ливади – запад“. Общината е започнала строителството на още едно изцяло ново училище в район „Студентски“ и е подготвила план за разширяване на базата на 45 училища, за да осигури условия за преминаване към обучение на една смяна.

Недостигът на места и специалисти е било част от политиката на София за ранната грижа. Затова екипът е създал първата цялостна стратегия на Столична община за ранно детско развитие „София – град на децата: Първите 7“. Тя обединява строителството, подготовката на специалисти и качеството на грижата през първите години от живота на детето.

През 2026 г. общината е запазила работата на 78 яслени групи за 1716 вече приети деца, застрашени от затваряне заради недостига на медицински сестри. Успоредно с това е настоявала за законодателни промени, които да осигурят трайно решение на кадровата криза.

Подкрепата за децата е обхващала и времето извън класната стая. Общината е увеличила финансираните спортни организации до 126, в които тренират над 32 000 деца и младежи, и удвои участниците във „Витоша на децата“ – от 1000 през 2025 г. до 2000 през 2026 г. С „Училището – сърцето на квартала“ е подготвила отварянето на училищните пространства за спорт и общуване на кварталните общности.

Зелена, чиста и подредена София

Отказът софиянци да платят над 220 млн. евро допълнително за сметосъбиране беше сред най-трудните решения на мандата, заяви Терзиев. Той призна тежестта на последвалата криза за хората и защити избора да не подпише договори на цени, които не може да обоснове пред тях.

„Знам колко трудно беше това за тях, но няма да се извиня за решението да откажем да купим политическото си спокойствие с парите на софиянци“, каза кметът.

Общината развива собствен капацитет за управление на отпадъците, за да намали зависимостта на града от външни изпълнители, каза Терзиев. След промените в управлението и организацията на работа Столичното предприятие за третиране на отпадъци е намалено общото количество депонирани отпадъци почти наполовина през 2024 г. спрямо 2023 г. Общината е договорила повече точки за разделно събиране и по-честото им обслужване.

Терзиев открои и подобряването на качеството на въздуха. През зимния сезон 2025/2026 г. официалният мониторинг отчита над 24% по-ниски концентрации на фини прахови частици ФПЧ₁₀ и над 60% по-малко дни с превишения спрямо предходната зима. Общината продължава подмяната на замърсяващите отоплителни уреди, ограниченията за най-замърсяващите автомобили и контрола върху строителното замърсяване.

Екипът е преодолял и дългогодишни пречки пред създаването на нови паркове. След повече от 16 години спор е постигнато споразумение с БАН за 82 декара за парк „Кукуряк“ и улична инфраструктура. Започнало е изграждането на нов парк в „Младост 3“ и градина Яна Язова в район “Лозенец”, общината е подготвяла зелените пешеходни и велосипедни връзки на Зеления ринг и е поела официалното стопанисване на парк-музей „Врана“, който почиства и обезопасява за отваряне през пролетта на 2027 г. Започнала е изработването на Подробен устройствен план за Борисовата градина. За пръв път от над 30 години, екипът е стартирал и възстановяването на езерната каскада в Южния парк, където са били осветени и последните пешеходни алеи.

Защитата на общинската собственост също е заела централно място в отчета. Кметът посочи действията по казусите с „Капитолия“, незаконния обект край язовир „Искър“ и постройката, възпрепятствала изграждането на бул. „Тодор Каблешков“.

„Но няма да отстъпим от правото на София върху нито един имот, който по закон принадлежи на града и на неговите граждани“, заяви той.

Модерна София

Три нови метростанции, още седем в строеж и начало на чаканата от около 40 години връзка между „Дружба“ и „Младост“ чрез бул. „Копенхаген“ са сред резултатите, с които Терзиев очерта промяната в придвижването и свързаността на кварталите.

„Изграждаме инфраструктура там, където градът е растял с десетилетия без нея“, заяви кметът.

Общината e завършила ключови ремонти и пътни връзки, сред които пробивът на „Тодор Каблешков“, продължението на „Рожен“ до Северната тангента и надлезът при „Бакърена фабрика“. Обновила е стотици хиляди квадратни метра тротоари и е включила над 200 междублокови пространства в програмата за благоустрояване през трите години. Част от тях вече са готови, а останалите са в строителство или подготовка.

След завършения през 2025 г. ВиК проект с над 100 км канализационна мрежа екипът е подготвил следваща инвестиция за 114,5 млн. евро. Тя ще осигури по-добри условия за около 31 000 жители в осем района, които от години очакват канализация. Общината е осигурила над 50 млн. евро европейско финансиране и обяви процедурите за избор на изпълнители, с очаквано начало на строителството през 2027 г.

За следващия етап от модернизацията на транспорта и инфраструктурата общината е комбинирала 282 млн. евро европейско финансиране с одобрена от Общинския съвет инвестиционна програма за 367 млн. евро заемно финансиране. Общата рамка от близо 650 млн. евро предвижда нови превозни средства, обновяване на улици, булеварди и релсов път и изграждане на тротоари. Реализацията предстои поетапно.

Заедно в София

„Много съм щастлив, че намерихме начин да изпълним София с живот. Културни събития. Фестивали. Концерти. Конференции. Спортни събития от световен ранг. Базари. Празнично настроение. И това може би за мен е най-ценното – да си спомним колко хубаво може да ни бъде заедно“, каза Терзиев.

Столична програма „Култура“ е привлякла рекорден интерес през 2026 г. – 455 кандидатствали проекта, със 109 повече спрямо предходната година, или ръст от над 31%. Общината е създала нови възможности за независими творци и млади артисти, подкрепила е над 100 читалища чрез „Активни читалища“ и е разширила културната програма извън центъра.

Чрез „Столица Култура – Пулсът на София“ общината и културните организации са реализирали 292 инициативи с близо 200 000 посетители между ноември 2025 г. и март 2026 г. От тях 199 са се проведели в периферни и нетрадиционни пространства, а 266 са били със свободен вход. Общината е завършила и обновяването на Театър „София“ и Малък градски театър „Зад канала“.

София е привлякла и спортни събития от световен мащаб, сред които Giro d’Italia, а тазгодишният маратон е събрал над 12 000 участници от 70 държави. Градът е посрещнал близо 1,4 млн. туристи през 2025 г. и е спечелил титлата Best City Break in Europe 2027 на European Best Destinations.

С над 60% е нараснал броят на софиянците, които гласуват за граждански проекти чрез „Идеи за града“ – от близо 15 000 в първото издание до 24 367 през 2025 г. За първите две години общината е осигурила над 5,4 млн. евро за граждански проекти, а за 2027 г. е увеличила годишното финансиране с близо 50% – до 4 млн. евро. Така повече идеи, предложени и избрани от самите софиянци, ще могат да се превърнат в реални подобрения в кварталите.

Отварянето на градските данни и обновяването на Call Sofia са дали повече възможности за обществен контрол и проследяване на работата на администрацията.

Общината и разширила и подкрепата за хората, които имат нужда от ежедневна грижа – със специализирани услуги за деца с увреждания, финансова помощ за младежи, напуснали резидентната грижа и продължаващи образованието си, и социален патронаж за 1900 възрастни. От октомври 2024 г. до 2026 г. са открити 31 клуба на пенсионера, при седем за целия период 2014–2023 г.

В равносметката си Терзиев призна и допуснатите грешки, като посочи недостатъчния диалог при реорганизацията около бул. „Патриарх Евтимий“.

„Да управляваш не означава винаги да си прав. Означава да имаш смелостта да признаеш, когато си сгрешил, да чуеш хората и следващия път да го направиш по-добре“, заяви той.

Кметът подчерта, че екипът продължава да работи по неизпълнените ангажименти, сред които са паркирането, безопасното придвижване с велосипед и достъпът до Витоша. Благодари на гражданите, които се включиха в почистването на кварталите и помогнаха на други хора да стигнат до училище и работа по време на транспортната криза.

„Заради вас си заслужава всяка трудност, всяко разочарование, всяка битка и всяка победа. Защото най-важното, което научих през тези три години, е, че промяната не е дело само на един човек, промяната се случва, само когато хората повярват, че градът им зависи от тях самите. София не е на кмета. Не е и на общината. София е наша. На всички“, завърши Терзиев.

Целия отчет на Васил Терзиев можете да прочетете ТУК.