Поредица от повреди по топлопреносната мрежа прекъсна отоплението и подаването на топла вода на редица адреси в София. Проблемите засягат части от центъра на столицата, както и кварталите „Лозенец“, „Изток“ и „Овча купел 2“, показва информация, публикувана на сайта на „Топлофикация София“.

В централната градска част засегнати са сградите на ул. „Аксаков“ №30 и 30А, ул. „Цар Шишман“ №2, 4, 6, 8, 10 и 12, както и ул. „Славянска“ №19. Според прогнозния график на дружеството нормалното топлоподаване трябва да бъде възстановено на 15 ноември.

Същият срок е обявен и за адресите на ул. „Ведрина“ №10 и бул. „Пейо К. Яворов“ №38–40 в квартал „Лозенец“. До 15 ноември се очаква да продължи и прекъсването на ул. „Тинтява“ №9 в квартал „Изток“.

Авария има и в „Овча купел 2“, където без топлоподаване са блокове 19 и 20. За тях дружеството предвижда отстраняване на проблема до 18:00 часа на 13 ноември.

Поредните прекъсвания идват на фона на продължаващите проблеми с остарялата топлопреносна инфраструктура в столицата. На 11 ноември изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров заяви, че трайното решение изисква мащабна подмяна на амортизираните тръбопроводи.