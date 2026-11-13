Финансовата рамка, предложените промените за личните асистенти и конфликта между държавата и големите търговски вериги коментираха в ефира на „Твоят ден“ предприемачът Таня Скринска и икономистът Румен Гълъбинов.

По отношение на бюджета Скринска е категорична, че в предложената план-сметка не вижда реални реформи. „Виждам някои добри стъпки от страна на правителството, но като цяло очаквах много повече. Смятам, че сега беше моментът наистина да се предприемат по-смели реформи. Без структурни реформи в администрацията и публичния сектор не мисля, че можем да постигнем някакъв смислен бюджет“, посочи тя.

„Този бюджет, ако искаше да направи реформа в държавната администрация например, можеше да започне с териториална административна реформа“, коментира Румен Гълъбинов. По думите му през последните 30 години България намалява и застарява като население. „Ние имаме един и същи брой областни центрове, нека да ги намалят наполовина. Имаме голям брой общини, в които живеят по пет човека. Да започнат оттам, защото намаляване с 5 хил. бройки при 12 хил. вакантни не е истинска реформа“, смята икономистът.

Относно личните асистенти и предложените промени в Закона за личната помощ Таня Скринска определи подобен подход като грешен. По думите ѝ намирането на личен асистент е изключително трудно, а промените могат да засегнат най-уязвимите хора. „Със сигурност в системата на ТЕЛК трябва да се направят промени. Това е абсолютно задължително, но категорично смятам, че правителството с начина, по който в момента реагира спрямо нещата, които иска да направи в тази посока, греши, тъй като засяга най-уязвимите хора“, каза тя.

Гълъбинов призова да се погледне международният опит в тази посока. Той също смята, че спестените средства за бюджета ще бъдат незначителни, а мярката може да предизвика недоволство. „Това, което ще се спести, е същото като това, което ще събере държавата от данък върху ваучерите за храна“, заяви той.

Двамата коментираха и сблъсъка между „Кауфланд България“ и управляващите. Скринска определи изказването на изпълнителния директор на веригата като неуместно, но разкритикува и подхода на правителството към търговците. „Няма как да се овладеят цените чрез това да атакуваме веригите. Ако искаме наистина да подредим нещата, така че да е добре и за българските производители, и за потребителите, пътят е съвсем различен и това не става по начина, по който се опитва правителството в последните месеци да реагира. Това става чрез създаване на кооперативи, ако искаме да защитим българското производство. Разговорът тръгна грешно и продължава грешно и това е проблемът“, смята тя.

„Не можем да очакваме, че така ще се решат проблемите с производството и продажбата на български храни. Имаме доста натрупани други неща по веригата на доставки и по веригата на добавената стойност, които трябва да се направят, преди да се търси отговорност от крайния търговец“, каза Гълъбинов. По думите му се проявява прекомерна сила от страна на държавата и регулаторите.

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